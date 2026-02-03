Rusija je poslala predlog Americi o uklanjanju prepreka za obnavljanje odnosa.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da su poslale dopis Sjedinjenim Američkim Državama sa predlozima o uklanjaju prepreka za potpuno obnavljanje odnosa, piše "Ukrajinska Pravda". O ovoj temi će tek govoriti ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ruska strana smatra važnim da se pređe na zaista bitna pitanja, uključujući obnavljanje direktnog avionskog saobraćaja i vraćanje naše zaplijenjene diplomatske imovine. Amerikancima su poslati predlozi za uklanjanje tih ozbiljnih prepreka koje stoje na putu potpunog obnavljanja odnosa između Moskve i Vašingtona.

Ukoliko Sjedinjene Države pristanu na obnavljanje odnosa, otvoriće im se vrlo obećavajuća i prije svega korisna saradnja sa nama. Saradnja se odnosi na ugljovodonike, ključne minerale i retke zemne elemente, saradnju na Arktiku, vještačku inteligenciju i svemir. Pozdravili bismo uspjeh rusko-američke normalizacije, naravno, pod uslovom da taj proces nastavi da se razvija na ravnopravnoj osnovi i uz međusobno poštovanje", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, privremeni prekid vatre u Ukrajini trajao je nekoliko dana, do 1. februara, zbog velikih hladnoća u Ukrajini. Rusija je zbog toga obustavila bombardovanje ukrajinskih gradova koji su ostajali bez struje i grijanja, a to je izdejstvovao Tramp koji je pozvao Putina i lično ga zamolio.