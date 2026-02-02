Visoki zvaničnik Kremlja zadužen za internet cenzuru Aleksej Beljajev navodno je ubijen u Moskvi, a za napad se sumnjiči šesnaestogodišnjak, dok vlasti slučaj ne komentarišu.

Izvor: Twitter/Printscreen/@RT_com

Aleksej Beljajev, visoki zvaničnik Kremlja zadužen za cenzuru interneta, navodno je 19. januara izboden nožem u grudi od strane šesnaestogodišnjeg srednjoškolca i preminuo je na licu mjesta, prenosi The Mirror.

Beljajev je bio visoki funkcioner Roskomnadzora, agencije koja stoji iza represivnog sistema vlasti Vladimira Putina, uključujući blokiranje sajtova, gušenje internet saobraćaja i sprovođenje onlajn cenzure širom Rusije. Kao zamjenik načelnika Odeljenja za kontrolu i nadzor komunikacija, bio je direktno odgovoran za onemogućavanje rada brojnih internet stranica, uključujući društvene mreže, kao i za usporavanje Tvitera, Jutjuba i drugih zapadnih platformi koje su vlasti smatrale prijetnjom režimu.

Napad se dogodio unutar sjedišta ove nadzorne institucije, svega nekoliko minuta hoda od Kremlja, na ulazu u glavnu zgradu Roskomnadzora. Prema navodima, mladić je još u decembru neprimijećeno obilazio hodnike zgrade, a navodno je viđen kako se zadržava kod ulaza sa nožem.

Zanimljivo je da ruske vlasti nikada nisu javno potvrdile Beljajevu smrt. Ubistvo je, prema lokalnim izvorima, potpuno nestalo iz javnosti zbog potpune medijske blokade koju je, kako se navodi, naložila ozloglašena domaća bezbjednosna služba FSB.

Prema informacijama ruskog istraživačkog Telegram kanala VČK-OGPU, koji ima izvore bliske bezbjednosnim strukturama, napad je izvršio tinejdžer, koji je Beljajeva izbo nožem u grudi i usmrtio ga na licu mjesta. Istražitelji navodno vjeruju da je mladić mrzeo Roskomnadzor zbog njegove uloge u cenzuri i da je napad planirao nedeljama unapred.

Takođe se navodi da je pokrenut krivični postupak za najteže krivično djelo ubistva, uključujući motiv političke ili ideološke mržnje. Ipak, u javno dostupnim sudskim evidencijama ne postoji nikakav trag o tom slučaju.

Vjeruje se da je incident dospio u javnost tek kada je majka osumnjičenog tinejdžera objavila apel na internetu tražeći advokata za svog sina, nakon što je on priveden zbog sumnje za ubistvo. Ta objava je kasnije obrisana.

Navodno je i škola koju je pohađao potvrdila da je prestao da dolazi na nastavu ubrzo nakon 19. januara. Sve ukazuje na to da je FSB slučaj u potpunosti zataškao i proglasio tajnim.

Jedini indirektan dokaz da je Beljajev preminuo jeste činjenica da su njegov lični identifikacioni i poreski broj poništeni 19. januara, što se u Rusiji obično dešava nakon zvanične registracije smrti. Nezavisni portal Meduza preneo je da su državni i provladini mediji dobili nalog da tog dana ne objavljuju nikakve vijesti o Beljajevu.

Portal Važne priče potvrdio je da je Beljajev radio u zgradi Roskomnadzora u Kitaj-gorodu, ali takođe nije uspio da pronađe bilo kakav podatak o krivičnom postupku ili hapšenju u vezi sa njegovom smrću na moskovskim sudskim sajtovima. Beljajev je ranije dobio i zvaničnu pohvalu predsjednika Putina za doprinos obezbjeđivanju komunikacija tokom izbora 2017. godine.

Prema navodima, Beljajev je, pored visoke funkcije, dodatno radio kao taksista, jer mu plata od oko 1.400 funti mjesečno nije bila dovoljna za život u Moskvi.

Ruske vlasti odbile su da komentarišu ovaj slučaj.