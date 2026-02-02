Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus upozorio je da bi Ukrajina "bila mrtva već sutra" ako Zapad obustavi pomoć, ističući da bi takva odluka imala ozbiljne bezbjednosne posledice po Evropu i NATO.

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Ministar odbrane Savezne Republike Nemačke Boris Pistorijus izjavio je da bi Ukrajina "bila mrtva već sjutra" ukoliko Zapad prekine pomoć Kijevu.

"I ovdje neću citirati ni Vilija Branta, ni Kurta Šumahera, ni Helmuta Šmita, već Martina Lutera: ‘Sa tužnom guzicom ne možeš radosno da prdneš’. Jer nam beskonačne žalopojke o tome koliko su strašni neprijatelji demokratije nimalo ne pomažu. Ne, sve zavisi od toga s kakvom smo strašću spremni da branimo ovu demokratiju“, rekao je Pistorijus.

Ministar je podsjetio da "u Evropi ponovo postoji vojna prijetnja", jer se "rat vodi na dva sata" od Berlina. Prema njegovim riječima, "Putin je uvijek jasno stavljao do znanja da ga ne brine samo Ukrajina", zbog čega Njemci moraju biti spremni za odbranu i "moraju nabaviti materijal i oružje"

"Kao prvo, Ukrajina će sutra biti mrtva, a kao drugo, za nas će to biti znatno skuplje nego podrška koju pružamo sada. Zato je toliko važno da mi, kao Njemačka, jasno stavimo do znanja u NATO-u da podržavamo Ukrajinu, čak i ako to košta mnogo novca", naglasio je šef ministarstva odbrane.

Ranije je njemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio da Berlin više nema mogućnost da Ukrajini iz svojih neposrednih zaliha isporučuje protivvazdušne raketne sisteme Patriot. On je istakao da je Njemačka već predala Ukrajini više od trećine svog arsenala tih sistema, što predstavlja "neproporcionalno veliki doprinos" u poređenju sa drugim saveznicima, prenosi Glavcom.

Kako je poznato, ministar odbrane Mihailo Fjodorov razgovarao je sa čelnikom Ministarstva odbrane Njemačke Borisom Pistorijusom o saradnji između dvije zemlje. Konkretno, riječ je bila o jačanju protivvazdušne odbrane i učešću Njemačke u inovativnom projektu razvoja dron-jurišnih jedinica.