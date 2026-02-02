Prema podacima Evroazijskog seizmološkog centra, žarište zemljotresa kod obale Krima nalazilo se na dubini od 35 kilometara.

Zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se kod obale Krima.

Epicentar je bio na udaljenosti od oko 80 kilometara od Kerča i 36 kilometara od Ščelkina.

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла на глубине 35 километров, которое также ощутили на материковой части Украины.

Kerč je grad na istoku Krimskog poluostrva, smješten na Kerčkom moreuzu, koji povezuje Crno i Azovsko more. Jedan je od najstarijih gradova u regionu, sa istorijom dužom od 2.500 godina.

Tu se nalazi Krimski most koji povezuje Krim sa Rusijom.

Za sada nema informacija o eventualnim povređenima niti o oštećenjima infrastrukture.