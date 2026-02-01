Dva maskirana muškarca opljačkala su porodičnu zlataru u Ričmondu, na jugozapadu Londona, razbivši izlog čekićem i kradući nakit pred očima zaposlenih i šokiranih prolaznika.
Video-snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da se pljačka dogodila prije podneva, kada je jedan od muškaraca čekićem razbio izlog prodavnice.
Iako je osoblje u prodavnici pokušalo da spriječi pljačku, nisu uspjeli da spriječe osumnjičene da ukradu nakit i pobjegnu dok su ih prolaznici posmatrali i snimali.
Na snimku, koji je napravio očevidac i koji je široko dijeljen na društvenim mrežama, vide se dvojica muškaraca kako zamahuju velikim čekićem o staklo porodične zlatare Gregori i Ko. Zatim skidaju staklo i počinju da pune plavu kesu svim izloženim vrijednim stvarima.
Pljačkaši potom bježe sa mjesta događaja dok ih šokirani prolaznici posmatraju. Zaposleni koji radi u obližnjoj prodavnici i koji je bio svjedok incidenta rekao je za Dejli mejl kako su pljačkaši izazvali haos u subotu ujutru tokom pljačke u bogatom gradu zapadnog Londona.
"Dvojica momaka su se pojavila niotkuda noseći veliki malj i torbu. Zatim su počeli da razbijaju izlog zlatara", rekao je on.