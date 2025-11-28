Provala se dogodila tako što su lopovi nasilno izvalili ulazna vrata auto-škole. Iako se još utvrđuju sve okolnosti, utvrđeno je da su provalnici iznijeli sef.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nepoznati počinioci izvršili su, najvjerovatnije, juče drsku pljačku jedne auto-škole u beogradskoj opštini Čukarica, iz koje su odnijeli sef sa velikom sumom novca.

Sumnja se da je reč o takozvanoj "tipovanoj" krađi, jer su lopovi očigledno znali tačno gdje se novac nalazi, ali i da ne postoji video nadzor.

Prema informacijama, provala se dogodila tako što su lopovi nasilno izvalili ulazna vrata auto-škole. Iako se još utvrđuju sve okolnosti, utvrđeno je da su provalnici iznijeli sef.

U sefu se nalazilo oko 7.000 eura, što ukazuje na to da su pljačkaši bili dobro obaviješteni o finansijskim tokovima i mjestu čuvanja pazara.

Sumnja na "tipovanje"

Izvori bliski istrazi navode da je evidentno da je pljačka bila planirana i "tipovana", budući da su počinioci išli direktno ka sefu.

O slučaju je odmah obaviješteno nadležno Tužilaštvo, a policija je na licu mjesta izvršila detaljan uviđaj.

Najvažniji korak u istrazi bilo je izuzimanje DNK tragova sa mjesta provale, koji bi mogli pomoći u identifikaciji i hapšenju lopova.

(Telegraf/MONDO)