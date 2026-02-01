Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Kanadi oštrim ekonomskim mjerama ukoliko nastavi sa sprovođenjem trgovinskog sporazuma sa Kinom, upozorivši da bi Peking time mogao da ostvari preveliki uticaj nad sjevernim susjedom SAD.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da će Sjedinjene Države značajno odgovoriti ako Kanada nastavi sa trgovinskim sporazumom koji je ispregovarala sa Kinom.

"Ako postignu dogovor sa Kinom, da, uradićemo nešto veoma značajno. Ne želimo da Kina preuzme Kanadu. A ako sklope dogovor koji Kina želi da sklopi, Kina će preuzeti Kanadu", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Uan.

Tramp je prošle nedjelje zaprijetio da će uvesti carine od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako zemlja nastavi da sprovodi trgovinski sporazum sa Kinom.