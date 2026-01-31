Zemljište se i dalje pomjera, „crvena zona“ se širi, dok vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla

Grad Nišemi na Siciliji suočava se sa dramatičnom situacijom zbog velikog klizišta koje je zahvatilo šire gradsko područje, dok se sa terena čuju zvuci sleganja tla koji dodatno pojačavaju strah među stanovnicima.

Italijanski mediji javljaju da je stanje i dalje kritično, jer se klizište aktiviralo tokom noći, a prognoze najavljuju nove padavine koje bi mogle dodatno destabilizovati teren. Glavni fokus spasilačkih službi usmjeren je na takozvanu „crvenu zonu“, koja se postepeno širi ka centru grada.



Iako je šef Civilne zaštite Fabio Čičilijano poručio da je „centar Nišemija apsolutno bezbjedan“, snimci i fotografije sa terena pokazuju kuće i vozila na ivici novonastale litice, dok su pojedini stambeni objekti već ozbiljno oštećeni.

Do sada je evakuisano više od 1.500 stanovnika, koji su smješteni u sportske hale i javne objekte, a nadležni navode da, srećom, nema povrijeđenih. Na terenu je angažovana i vojska, čiji inženjerijski timovi rade na sprječavanju potpune izolacije grada.

– Izgradićemo privremenu obilaznicu kako bismo obezbijedili saobraćaj, jer su glavni putevi uništeni ili neprohodni – saopštio je potpukovnik Đuzepe Đenovezi, navodeći da se teška mehanizacija koristi za osposobljavanje alternativnih pravaca.

Površina zahvaćena klizištem trenutno iznosi oko 25 kvadratnih kilometara, a kretanje tla se prati pomoću dronova i satelitskih snimaka. Italijanska premijerka Đorđa Meloni posjetila je Nišemi i obećala brzu pomoć, ističući da će država reagovati bez odlaganja.

Iz Agencije za civilnu zaštitu poručuju da je neophodno sačekati prestanak padavina i stabilizaciju zemljišta prije daljih intervencija, upozoravajući da postoji rizik dodatnog urušavanja terena koje bi moglo ugroziti još objekata.

Police are going door to door in the Sicilian town of Niscemi, making sure residents are not returning without authorisation, as the off-limits 'red zone' has been extended following a large landslide.pic.twitter.com/4EMpIHRTUk — AFP News Agency (@AFP)January 29, 2026

Ekološke organizacije upozoravaju da je Sicilija sve češće izložena ekstremnim vremenskim pojavama, te da više od milion ljudi u Italiji živi u područjima sa visokim rizikom od klizišta.

Dok nadležni procjenjuju štetu i naredne korake, stanovnici Nišemija suočavaju se sa neizvjesnošću i strahom da li će se ikada vratiti svojim domovima.