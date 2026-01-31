Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je ruska vojna industrija tokom 2025. godine ostvarila snažne izvozne rezultate, proširivši tržišta uprkos pritisku Zapada.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio je u petak izvozne rezultate ruske vojne industrije u 2025. godini, rekavši da je proširila svoja tržišta i izglede, posebno u Africi, uprkos pritisku Zapada. Putin je ocijenio da taj sektor posluje u „komplikovanim uslovima“.

„Proizvodnja ruske vojne opreme prošle godine isporučena je u više od 30 zemalja, a iznos deviznih prihoda premašio je 15 milijardi dolara“, rekao je Putin na sastanku o vojnotehničkoj saradnji u Kremlju putem video-poziva i dodao:

„Pritisak zapadnih zemalja je ostao, pa se čak i pojačao kako bi se usporile ili blokirale poslovne veze s Rusijom. Ali, uprkos svim tim pokušajima, naši izvozni ugovori uglavnom su se dosljedno poštovali“, rekao je on.

Afričke zemlje, rekao je, posebno su izrazile interesovanje za rusku proizvodnju.

„Uprkos pritisku Zapada, afrički partneri pokazuju spremnost da prošire svoje odnose sa Rusijom u vojnoj i vojno-tehničkoj oblasti“, rekao je Putin. Rusija njeguje veze sa brojnim afričkim zemljama, uključujući i oblast vojne saradnje.

Centralnoafrička Republika je 2018. godine dovela ruske plaćenike iz Vagnerove grupe da se brane od pobunjeničkih grupa. Njen novoizabrani predsjednik Fosten-Aršanž Tuadera pozvao je Putina da posjeti zemlju ovog mjeseca. Rusija je takođe ojačala odnose sa vojnim administracijama u Maliju i Burkini Faso.