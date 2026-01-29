Uznemirujući snimak iz Voronježa prikazuje trenutak kada je otac, navodno pod dejstvom alkohola, spustio svog maloljetnog sina na konopcu sa balkona na sedmom spratu zgrade, dok se prisutni u tom trenutku smiju.

Snimak iz Rusije na kojem otac, navodno pod dejstvom alkohola, spušta sopstvenog sina na konopcu sa sedmog sprata zgrade, dok dijete očajnički moli da ga drže, izazvao je talas ogorčenja i hitnu reakciju nadležnih organa.

Horrifying scene in Russia's Voronezh: a drunk father reportedly lowered his underage son from a 7th-floor balcony on a rope as some kind of “stunt” while friends filmed instead of stopping him.



Prosecutors say it posed a real threat to the boy’s life. Police are investigating.…pic.twitter.com/WfqHe8Jbyw — Brian McDonald (@27khv)January 28, 2026

Spuštao dijete sa visine od oko 24 metra

Prema navodima istražnih organa, incident se dogodio u stambenoj zgradi u Voronježu, gdje je muškarac svog sina, uzrasta između pet i šest godina, spustio sa sedmog sprata, sa visine od oko 24 metra, koristeći konopac.

Na snimku se čuje kako dijete u panici moli: "Drži me, drži me", dok ga odrasli iz stana instruiraju da se "samo drži za konopac".

Dijete je spušteno nekoliko metara niz fasadu, prije nego što je otac povukao konopac i vratio ga nazad u stan.

Umjesto pomoći, smijeh i kamera

Posebno je uznemirujuće što su prijatelji koji su se nalazili u stanu sve vrijeme snimali događaj, uz smijeh i dobacivanja, umjesto da spriječe opasni čin.

U jednom trenutku na snimku se čuje i ženski glas koji zahtijeva da se dijete odmah podigne, dok drugi prisutni upozoravaju dječaka da bude oprezan sa rukama.

Otac, čiji identitet za sada nije saopšten, nakon što je dijete vraćeno u stan, navodno se smije i govori: "To je to".

Tužilaštvo: Ozbiljna prijetnja po život djeteta

Nakon što se snimak proširio društvenim mrežama i izazvao burne reakcije javnosti, Regionalno tužilaštvo u Voronježu saopštilo je da je pokrenulo postupak.

"Tokom konzumiranja alkohola, muškarac je izložio maloljetno dijete ekstremnom i opasnom ponašanju, spuštajući ga na konopcu sa balkona višespratne zgrade, čime je stvorena realna prijetnja po život djeteta", navodi se u saopštenju.

Policija je započela istragu, a u postupak će biti uključene i nadležne službe za zaštitu djece.

Dijete nije povrijeđeno

Uprkos svemu, nadležni su potvrdili da dijete nije zadobilo fizičke povrede, što su pojedini korisnici društvenih mreža opisali kao "čisto čudo", s obzirom na okolnosti i visinu sa koje je spuštano.

