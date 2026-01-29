Kina je pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške porodice koja je vodila centre za prevare u Mjanmaru.

Izvor: The Indian Express Youtube printscreen

Kina je pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške porodice Ming, koja je vodila centre za internet prevare u Mjanmaru, duž sjeveroistočne granice te zemlje, prenose kineski državni mediji.

Članovi porodice Ming osuđeni su u septembru zbog više krivičnih djela, uključujući ubistva, protivpravno lišavanje slobode, prevare i vođenje ilegalnih kockarnica. Presudu je izrekao sud u kineskoj provinciji Džeđang.

Porodica Ming bila je jedan od brojnih klanova koji su kontrolisali grad Laukking, pretvorivši nekada siromašnu i zabačenu varoš u blještav centar kazina i četvrti crvenih fenjera.

Njihovo kriminalno carstvo urušilo se 2023. godine, kada su pripadnici porodice uhapšeni i izručeni Kini. To se dogodilo nakon što su etničke milicije, tokom eskalacije sukoba sa vojskom Mjanmara, preuzele kontrolu nad Laukkingom.

Pogubljenjima Kina šalje jasnu poruku odvraćanja potencijalnim prevarantima. Ipak, ovaj kriminalni posao se u međuvremenu preselio ka granici Mjanmara sa Tajlandom, kao i u Kambodžu i Laos, gdje Kina ima znatno manji uticaj.

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, stotine hiljada ljudi bile su žrtve trgovine ljudima i prisiljene da rade u internet prevarama u Mjanmaru i drugim delovima jugoistočne Azije. Među njima su i hiljade kineskih državljana, dok su žrtve prevara, od kojih se izvlače milijarde dolara, uglavnom takođe Kinezi.

Frustriran odbijanjem mjanmarske vojske da zaustavi ovu industriju prevara - od koje je, prema procjenama, gotovo sigurno imala finansku korist - Peking je krajem 2023. godine prećutno podržao ofanzivu saveza etničkih pobunjeničkih grupa u državi Šan. Taj savez je zauzeo značajne teritorije i preoteo Laukking, ključni pogranični grad.

Ko je porodica Ming?

Jedanaest pogubljenih članova porodice Ming prvi su vođe centara za prevare u Mjanmaru koje je Kina pogubila. Međutim, kako navode kineski izvori, neće biti i poslednji.

U novembru je još pet članova porodice Bai osuđeno na smrt, dok su suđenja protiv dvije druge grupe optuženih iz porodica Vej i Lju još u toku.

Suđenje porodici Ming održano je iza zatvorenih vrata, ali je više od 160 ljudi prisustvovalo izricanju presude prošle godine, uključujući i porodice žrtava.

Prema navodima najvišeg kineskog suda, koji je u novembru odbio njihove žalbe, kriminalne aktivnosti porodice Ming - uključujući prevare i kockarnice - donijele su više od 10 milijardi juana (oko 1,4 milijarde dolara) u periodu od 2015. do 2023. godine. U tim zločinima stradalo je 14 kineskih državljana, dok je veliki broj ljudi povrijeđen.

Više od 20 drugih članova porodice Ming osuđeno je u septembru na zatvorske kazne u rasponu od pet godina do doživotne robije. Vođa klana, Ming Sjuečang, izvršio je samoubistvo 2023. godine pokušavajući da izbjegne hapšenje, saopštila je tada vojska Mjanmara.

Priznanja uhapšenih emitovana su u dokumentarnim emisijama kineskih državnih medija, sa ciljem da se naglasi odlučnost vlasti da iskorenе mreže internet prevara.

Porodica Ming bila je jedna od nekoliko "kumovskih" porodica koje su se uzdigle u Laukkingu početkom 2000-ih godina, nakon što je tadašnji lokalni vojskovođa svrgnut u vojnoj operaciji kojom je rukovodio Min Aung Hlaing, kasniji lider vojne hunte koja je preuzela vlast u Mjanmaru posle puča 2021. godine.

Na čelu porodice bio je Ming Sjuečang, koji je upravljao jednim od najzloglasnijih centara za prevare u Laukkingu, poznatim kao "Vila Čučeći tigar".

U početku su glavni izvori prihoda ovih porodica bili kockanje i prostitucija, ali su kasnije prešle na internet prevare, u kojima su uglavnom radili ljudi oteti i prisiljeni na rad.

Unutar prostranih, strogo čuvanih kompleksa vladala je kultura nasilja. Prebijanja i mučenja bila su uobičajena praksa, prema svjedočenjima oslobođenih radnika.

(BBC/Mondo)