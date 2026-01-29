Italijanska vlada razmatra uvođenje detektora metala u školama nakon niza napada nožem među učenicima, sa ciljem povećanja bezbjednosti i sprječavanja unošenja oružja u obrazovne ustanove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U italijanskim školama ubuduće bi mogli da se koriste detektori metala kako bi se sprječili napadi nožem i vatrenim oružjem.

Desničarska vlada premijerke Đorđe Meloni objavila je uredbu kojom se uvode nova bezbjednosna pravila, kao odgovor na niz napada nožem u školama.

U najnovijem incidentu, sredinom januara, 18-godišnjaka je u lučkom gradu La Speciji nožem izbo drug iz razreda.

Prema novoj uredbi, škole će pod određenim uslovima moći da koriste prenosne detektore metala, poput onih koji se koriste na aerodromima ili na velikim javnim događajima.

Šta planiraju da mijenjaju?

Cilj mjere je da se spriječi da učenici dolaze u školu sa oružjem, prenosi Index. Provjere će moći da se sprovode unutar školskih zgrada, ali i u njihovoj neposrednoj okolini.

Napad u La Speciji dogodio se tokom nastave. Osamnaestogodišnjaka je nožem, sa sječivom dužine 22 centimetra, napao drug iz razreda koji je oružje donio sa sobom u školu.

Koalicija tri desne i konzervativne stranke, koja čini vladajuću većinu, priprema i širi bezbjednosni paket kojim se predviđa pooštravanje propisa o posjedovanju vatrenog oružja.