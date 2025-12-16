Jedno dijete je poginulo, a radnik obezbjeđenja je ranjen u napadu nožem koji je jutros izveo tinejdžer u obrazovnoj ustanovi u selu Gorki-2, u Moskovskoj oblasti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tinejdžer je nožem napao radnika obezbjeđenja i učenika u jednoj školi u Moskovskoj oblasti, pri čemu je dijete podleglo povredama, saopštio je Ruski istražni komitet, a prenosi Interfax.ru.

Kako se navodi u saopštenju, jutros je u obrazovnoj ustanovi u selu Gorki-2, koje se nalazi u gradskom okrugu Odincovo, tinejdžer izbo nožem pripadnika obezbjeđenja i jednog učenika. Dijete je preminulo usled zadobijenih povreda.

Protiv osumnjičenog je pokrenut krivični postupak po članu 105 Krivičnog zakona Ruske Federacije, kao i po djelu 3 člana 30 i djelu 2 člana 105 istog zakona. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja. Prema informacijama policije Moskovske oblasti, dojavu o incidentu primili su oko 9 časova ujutru.

U izvještaju se navodi da je učenik nožem ranio radnika obezbjeđenja, potom upotrebio biber sprej, a zatim nožem napao desetogodišnjeg učenika, koji je kasnije preminuo od povreda.

Organi reda su ranije za Interfaks potvrdili da je osumnjičeni priveden i da će biti upućen na provjeru uračunljivosti.

Regionalno tužilaštvo je saopštilo da sprovodi provjeru i da utvrđuje sve okolnosti napada u jednoj od obrazovnih ustanova u selu Gorki-2. Tužilaštvo Moskovske oblasti preuzelo je nadzor nad krivičnom istragom koju vodi istražni organ.