Norveški parlament odobrio je nabavku artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijednu dvije milijarde eura.

Izvor: John Hamilton / AFP / Profimedia

Norveški parlament odobrio je plan nabavke artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijedan dvije milijarde eura, a norveški mediji pišu da se Oslo odlučio za južnokorejsku ponudu umjesto američke.

"Riječ je o naoružanju koje može da dejstvuje daleko iza neprijateljskih linija, što je ključno u savremenom ratovanju", rekao je u utorak u parlamentu portparol za odbranu opozicionih konzervativaca.

Odbijena američka ponuda

Norveški dnevni list Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore, pisao je 24. januara da se vlada već odlučila za sistem Čunmu južnokorejske kompanije Hanva Aerospejs, dajući mu prednost u odnosu na američki HIMARS kompanije Lokid Martin.

Dio norveških poslanika pozvao je da ova nordijska zemlja pomogne razvoj evropske alternative tim sistemima, ali je taj predlog odbačen uz obrazloženje da bi zahtijevao previše vremena i sredstava.

Prema pisanju Aftenpostena, plan je da prvi raketni sistemi budu isporučeni Norveškoj već 2028. godine.

Južnokorejska ponuda zadovoljila je norveške zahtjeve, uključujući domet do 500 kilometara i najkraće vrijeme isporuke.