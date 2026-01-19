U željezničkoj nesreći u Španiji poginulo je 39 ljudi, a prema novim saznanjima, u trenutku sudara vozovi su jurili brzinom od oko 200 kilometara na čas.

Izvor: Profimedia/Handout / AFP

Oba voza, koja su učestvovala u nesreći kod Kordobe u Španiji, u trenutku sudara su vozila brzinom od oko 200 km/h, rekli su izvori iz Ministarstva saobraćaja za Sky News.

Voz koji je prvi iskliznuo s šina, vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h.

Do sudara je došlo u manje od 30 sekundi otkad je prvi izletio sa šina, piše Index.

Mediji spekulišu o mogućem uzroku nesreće

Nesreća je možda uzrokovana pucanjem spoja na pruzi neposredno prije nesreće, zbog čega je nastao razmak između dva dijela šina. Taj se razmak, prema toj pretpostavki, postepeno povećavao kako su vozovi prolazili.

U galeriji pogledajte fotografije nesreće u Španiji:

To je jedna od verzija događaja na kojoj, prema navodima medija, španski tehničari rade kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo.

Prema toj teoriji, prvi vagoni uspeli su sa prođu dok se razmak širio, sve dok voz nije došao do osmog vagona, kada je došlo do iskliznuća. Osmi vagon je nakon toga navodno povukao i šesti i sedmi.

The death toll from Sunday night's high-speed train collision in southern Spain has risen to at least 39,The accident also resulted in injuries to approximately 123 people, including 5 in very serious condition and 24 in serious condition.pic.twitter.com/6YdDidlLdn — Valhalla (@ELMObrokenWings)January 19, 2026

(MONDO)