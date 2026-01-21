Američki predsjednik Donald Tramp u intervjuu povodom godišnjice inauguracije govorio je o prioritetima za 2026, smanjenju državne uprave, imigraciji i interesovanju za Grenland.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp osvrnuo se u opširnom intervjuu na prvu godinu svog drugog mandata, govoreći o smanjenju broja zaposlenih u saveznoj državnoj upravi, izazovima u sprovođenju imigracionih zakona, kao i o svom interesovanju za kupovinu Grenlanda.

U razgovoru sa voditeljkom Kejti Pavlič, povodom godišnjice svoje inauguracije, Tramp je iz Ruzveltove sobe govorio o prioritetima svoje administracije za 2026. godinu, od ekonomske politike do spoljnih prijetnji, piše NewsNation.

Tramp o razlici između prvog i drugog mandata

"Na neki način ja sam bio lovina. A sada sam više lovac, moram vam reći. To su loši ljudi, to su bolesni ljudi. Ovo je prijatnije."

Trump on difference between his first and second terms: "In a way I was the hunted. And now I'm more of the hunter, I must tell you. These are bad people, these are sick people. This is more pleasurable."pic.twitter.com/NWDKgZHe50 — Aaron Rupar (@atrupar)January 21, 2026

Ciljevi za 2026. godinu

"Donio sam odlične izvršne uredbe. Na primer, voda iz slavine, voda nije htjela da teče. Imali su sve te smiješne restrikcije. Ja sam ih ukinuo. Slamčice – više ne moraju da budu papirne. Voleo bih da Kongres sve to potvrdi", rekao je Tramp.

Smanjenje broja saveznih službenika

Tramp je izjavio da je njegova administracija otpustila "stotine hiljada saveznih službenika" u okviru napora da se ekonomija preusmjeri sa državnih subvencija na rast privatnog sektora.

Q: What goals do you have for 2026 for Congress in terms of getting your agenda through?



TRUMP: I have great executive orders. Like, water coming out of a sink. The water wouldn't come out. They had all sorts of ridiculous restrictions. I took them off. Straws. They don't have…pic.twitter.com/B1h2shfxoQ — Aaron Rupar (@atrupar)January 21, 2026

"Mrzim da otpuštam ljude, ali otpustili smo stotine hiljada saveznih službenika jer smo imali deset ljudi da rade jedan posao", rekao je Tramp, dodajući da su ti radnici prešli u privatni sektor, gde zarađuju "dva ili tri puta više novca". Ova smanjenja prikazao je kao neophodna za ekonomski rast, navodeći da državni poslovi ne doprinose njegovoj agendi "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

Takođe je kritikovao demokrate zbog njihove reakcije tokom govora o stanju nacije, kada su predstavljene porodice žrtava zločina. "Demokrate sede tamo i neće da aplaudiraju. Neće da priznaju majku i oca", rekao je Tramp. "Nešto nije u redu s njima."

Protesti u Minesoti i Zakon o pobuni

Komentarišući proteste protiv Imigracione i carinske službe (ICE) u Mineapolisu, Tramp je optužio "profesionalne, plaćene ljude" za njihovu organizaciju, a ne lokalno stanovništvo. "To su profesionalni, plaćeni ljudi. Oni su kao glumci", izjavio je, nazvavši pritom TV voditelja Dona Lemona "gubitnikom".

Kritikovao je i kongresmenku Ilhan Omar, rekavši da ona "dolazi iz zemlje koja čak nema vladu" i nazvao je "užasnom" zbog, kako je naveo, držanja lekcija Amerikancima o ustavnim pravima. Kao dodatnu zabrinutost naveo je "najmanje" 19 milijardi dolara "ukradenog novca" povezanog sa prevarama u vezi sa pandemijskom pomoći u Kaliforniji i drugim državama.

Tramp je rekao da još nije spreman da se pozove na Zakon o pobuni (Insurrection Act) u Minesoti, ali je ponovio da ne bi imao "nikakav problem" da to učini ukoliko se savezna imigraciona služba suoči sa daljom opstrukcijom.

"Mislim da još nije vrijeme. Moglo bi biti u nekom trenutku“, rekao je, napominjući da je "preko 40 odsto predsjednika" koristilo taj zakon. Zakon o pobuni omogućava predsjedniku da rasporedi vojsku unutar zemlje kada civilne vlasti ne mogu da sprovedu savezni zakon, što bi, prema Trampovim riječima, zaobišlo sudski sistem i "znatno olakšalo život".

TONIGHT! President Trump 365 days after his second inauguration - one year in, what’s next? 10 pm ET on Katie Pavlich Tonight@NewsNationpic.twitter.com/dQxla5Gl8P — Katie Pavlich (@KatiePavlich)January 21, 2026

Strateški značaj Grenlanda

Tramp je svoje interesovanje za Grenland branio kao pitanje nacionalne bezbijednosti, a ne kao nekretninski poduhvat, navodeći strateški položaj tog teritorija u odnosu na Rusiju i Kinu. "Nalazi se na takvom mjestu koje je bukvalno od ogromne važnosti za nacionalnu bezbijednost", rekao je, ukazujući na pojačanu rusku i kinesku vojnu aktivnost u regionu.

Povezao je Grenland sa svojim sistemom protivraketne odbrane koji naziva "zlatna kupola", opisujući ga kao oživljavanje vizije bivšeg predsjednika Ronalda Regana. "Gradimo zlatnu kupolu, imaćemo kupolu iznad zemlje", rekao je Tramp. "Posjedovanje Grenlanda čini zlatnu kupolu mnogo efikasnijom." Tvrdio je da postojeća tehnologija može da presretne dolazeće projektile "bukvalno 100 odsto" vremena. Na pitanje o izgradnji golf-terena na Grenlandu, odgovorio je: "Morali biste da nosite mnogo veoma teške odjeće."

Upozorenje Iranu

Tramp je uputio oštra upozorenja Iranu zbog prijetnji atentatom, rekavši da je odobrio potpunu odmazdu u slučaju pokušaja napada na njegov život. "Dao sam vrlo jasna uputstva. Ako se bilo šta dogodi, izbrisaće ih sa lica ove zemlje", rekao je. Kritikovao je bivšeg predsjednika Džoa Bajdena jer nije snažnije odgovorio na iranske prijetnje tokom svog mandata.

Američki talac u Avganistanu

Upitan o američkom taocu Denisu Kojlu, kojeg talibani drže gotovo godinu dana, Tramp je djelovao neupućeno u slučaj, ali je obećao da će reagovati nakon što mu je novinarka iznijela detalje. "Dajte mi neke informacije. Pobriću se za to", rekao je, dodajući da bi mogao da "uradi neke stvari na internetu koje su prilično uticajne". Izjavio je da "nije srećan" što talibani drže bilo koga, posebno osobu koja nije počinila zločin.