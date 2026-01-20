Emanuel Makron obratio se Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu noseći plave pilotske sunčane naočare sa ogledalima, aludirajući na problem sa očima koji je prethodno imao tokom obraćanja francuskoj vojsci.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izašao je danas da se obrati Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, noseći plave pilotske sunčane naočare sa ogledalima tokom svog govora.

Njegov izbor naočara mogao bi biti povezan sa problemom koji je bio očigledan u ranijem novogodišnjem obraćanju francuskoj vojsci 15. januara, gdje je njegovo grimizno crveno, iritirano oko bilo u potpunosti vidljivo. Predsjednik je slegnuo ramenima na svoj problem sa očima.

"Moram vas zamoliti da mi izvinite zbog ružnog izgleda oka. To je nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to posmatrajte kao nenamjerni znak priznanja 'tigrovom oku' za početak godine. Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti. I ona je apsolutna", našalio se Makron očito aludirajući na poznatu pjesmu "Eye of the Tiger" američkog rok benda Survivor, koja je bila glavna tema filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.

U svom govoru Makron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenlandkao znak podrške Danskoj.