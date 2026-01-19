Gregori Bovino, dugogodišnji agent američke granične policije, poslednjih nedelja izbio je u prvi plan kao glavno operativno lice nove, oštre imigracione politike administracije Donalda Trampa.

Izvor: Richard Tsong-Taatarii / Zuma Press / Profimedia

Iako je godinama bio relativno nepoznat van profesionalnih krugova, sada predvodi spektakularne i agresivne akcije protiv migranata u većim američkim gradovima, prvenstveno u Los Anđelesu, a sada i u Čikagu.

Bovino, 55-godišnjak sa skoro tri decenije staža u službi, predvodi jedinice Carinske i granične zaštite (CBP) koje sprovode racije u urbanim područjima, često daleko od granice. Te akcije izazvale su žestoke kritike lokalnih vlasti i grupa za ljudska prava, koje tvrde da se hapšenja vrše na osnovu etničkog izgleda i jezika, a ne konkretnih dokaza.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Posebnu pažnju privukli su su prizori maskiranih agenata naoružanih dugim cijevima, koji razbijaju prozore automobila, provaljuju u kuće i patroliraju parkovima na konjima u Los Anđelesu. Jedna takva akcija izvršena je u parku Makartur, popularnom mjestu okupljanja građana, što je, prema riječima lokalnih zvaničnika, izazvalo paniku i strah među stanovnicima.

Bovino je takođe izuzetno aktivan na društvenim mrežama, gdje objavljuje profesionalno montirane video snimke akcija svojih jedinica, često praćene muzikom iz akcionih filmova ili pop-kulturne reference poput "Ratova zvijezda". Kritičari kažu da je to neviđeni oblik samopromocije koji više nalikuje političkoj kampanji nego radu državne službe.

Izvor: Michael Siluk / Alamy / Profimedia

Iako se Bovino u javnim nastupima predstavlja kao "apolitičan", njegovi postupci govore drugačije. Više puta je javno napadao demokratske političare, uključujući guvernera Kalifornije Gevina Njusoma i gradonačelnicu Los Anđelesa Karen Bas, optužujući ih da nisu zaštitili bezbjednost građana.

Posebno je sporna njegova tvrdnja da su migranti koje privode potencijalni kriminalci, čak i kada protiv njih ne postoje konkretni krivični postupci. Prema američkim medijima, tokom nekih akcija došlo je i do tragičnih posledica. Dvije osobe bez redovnog boravišnog statusa smrtno su stradale pokušavajući da pobegnu od agenata, a zabilježen je i slučaj privođenja maloljetnog invalida zbog pogrešne identifikacije, uz izvlačenje oružja.

Uprkos kritikama, Trampova administracija ne pokazuje znake zabrinutosti. Naprotiv, Bovino se sve više pominje kao osoba od posebnog povjerenja u Bijeloj kući, a njegovi postupci se uklapaju u širu strategiju postupanja sa takozvanim "gradovima utočištima“", gdje lokalne vlasti odbijaju da sarađuju u masovnim deportacijama.

Bivši visoki zvaničnici američke bezbjednosti upozoravaju da granična policija nije obučena za rad u složenim urbanim sredinama i da takav pristup povećava rizik od ozbiljnih incidenata. Takođe ističu da je Bovino svojim javnim nastupima prešao granicu profesionalne neutralnosti, očigledno pokušavajući da se dodvori samom predsjedniku.

Kako piše "Gardijan", upravo ta ambicija bi mogla da objasni njegov iznenadni uspon i sve vidljiviju ulogu u sprovođenju Trampove imigracione politike. Na pitanje novinara zašto je Bovino izabran da vodi operacije u gradovima daleko od granice i koji su ciljevi tih akcija, Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD je kratko odgovorilo: "Ostanite uz program".