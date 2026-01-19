Francuski predsjednik Emanuel Makron u Jelisejskoj palati potpisao je dodatni "Jelize-Udino" sporazum, proširujući Buživalski sporazum iz jula 2025. koji definiše institucionalni status Nove Kaledonije.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron je u Jelisejskoj palati potpisao novi "Jelize-Udino" sporazum, koji dolazi kao dodatak već postojećem sporazumu iz Buživala iz jula 2025. o institucionalnoj budućnosti Nove Kaledonije. Dodatni sporazum trebalo bi da se bavi posebno osjetljivim pitanjima kao što je "odmrzavanje" biračkog spiska u Novoj Kaledoniji, tema koja je izazvala veliki politički sukob.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Današnji razgovori u Parizu dio su šireg pregovaračkog procesa koji se nastavlja od Buživalskog sporazuma iz 2025. godine, koji ima za cilj da preoblikuje institucionalni status Nove Kaledonije unutar Francuske, uz diskusije o samoupravi, pravu glasa i identitetu.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Sve vrijeme je skrivao oči naočarima za sunce. Francuski predsjednik Emanuel Makron privukao je veliku pažnju prošle nedelje tokom svog godišnjeg obraćanja francuskim vojnicima, gdje se pojavio sa crvenim, otečenim okom.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

On se tom prilikom našalio, koristeći priliku da pozove na jačanje vojne moći Francuske. Francuski predsjednik je problem sa okom uporedio sa pjesmom "Oko tigra", poručivši da je to znak odlučnosti i upozorio da Francuska može ostati slobodna u "brutalnom svijetu" samo ako je se drugi plaše i ako je moćna.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia