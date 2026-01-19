Stručnjaci su otkrili šta je mogući uzrok željezničke nesreće u Španiji.

Izvor: Profimedia/Handout / AFP

Stručnjaci koji ispituju uzrok željezničke nesreće u Španiji, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, otkrili su polomljenu spojnicu na šinama, saopštio je izvor upoznat sa prvim rezultatima istrage.

Tehničari na licu mjesta nesreće u Španiji koji su analizirali šine identifikovali su habanje na spoju između djelova šine, poznatom kao spojna ploča, navodeći da je kvar bio prisutan već neko vrijeme, navodi izvor.

To se smatra ključnim uzrokom iskliznuća voza sa šina, dodaje se.

Prema navodima agencije, stručnjaci koji istražuju uzroke sinoćnje nesreće otkrili su napukao spoj na šinama.

Tehničari su utvrdili istrošenost na spoju između delova šine, poznatom kao "riblja ploča", navodeći da to ukazuje na to da je kvar postojao već duže vrijeme.

Predsednik španske državne željezničke kompanije Renfe, Alvaro Fernandes Eredija, ranije je izjavio da je "ljudska greška praktično isključena" kao uzrok tragedije.

Kako je ranije objavljeno, pogođena dionica pruge u potpunosti je obnovljena tek u maju prošle godine, ali su se na njoj i dalje pojavljivali problemi.

(Index/MONDO)