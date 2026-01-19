Objavljene poruke koje su razmijenili Tramp, norveški premijer i finski predsjednik.

Norveški list VG objavio je puni tekst poruke koju su norveški premijer Jonas Gar Store i finski predsjednik Aleksander Stub poslali američkom predsjedniku Donaldu Trampu, na koju je on odgovorio skandaloznim pismom. U njemu je poručio da, "pošto je njegova zemlja odlučila da mu ne dodjeli Nobelovu nagradu za mir, više ne osjeća obavezu da razmišlja isključivo o miru".

"Toliko se toga događa oko nas i moramo se ujediniti"

Poruka norveškog premijera i finskog predsjednika, koja je izazvala ovakvu uvređenu reakciju američkog predsjednika, poslata je Trampu juče, 18. januara, u 15.48 časova.

Potpisana je sa "Aleks i Jonas", pri čemu se "Aleks" odnosi na predsjednika Finske Aleksandra Stuba:

"Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Donalde, povodom kontakta preko Atlantika, Grenlanda, Gaze, Ukrajine i vaše jučerašnje objave o carinama.

Znate naš stav o ovim pitanjima. Ipak, vjerujemo da bi svi trebalo da radimo na deeskalaciji, toliko se toga događa oko nas i moramo se ujediniti.

Predlažemo da vas pozovemo kasnije danas, zajedno ili odvojeno – recite nam šta vam više odgovara.

Srdačan pozdrav,

Aleks i Jonas."

"Tvoja zemlja mi nije dala Nobela, više ne osjećam obavezu da mislim isključivo o miru"

Prema navodima VG-a, Trampov odgovor uslijedio je ubrzo, istog dana u 16.15 časova:

"Dragi Jonase, pošto je tvoja zemlja odlučila da mi ne dodjeli Nobelovu nagradu za mir za zaustavljanje više od osam ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu da razmišljam o onome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države."