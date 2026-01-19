Lideri država članica EU okupiće se u četvrtak na vanrednom samitu kako bi razgovarali o odgovoru na američke prijetnje.

Čelnici država članica EU okupiće se u četvrtak na vanrednom samitu kako bi razgovarali o evropskom odgovoru na američke prijetnje novim carinama i preuzimanjem Grenlanda. Sastanak će biti održan u Briselu s početkom u 19 časova.

Portparol Evropske komisije Olof Gil rekao je danas da EU nastoji da izbjegne eskalaciju, kao i uvođenje carina, koje nisu dobre ni za koga i koje na kraju pogađaju samo potrošače, naročito američke.

"Dijalog je bolji od eskalacije"

"Dijalog je bolji od eskalacije. Ponekad odgovorno i zrelo liderstvo zahtijeva uzdržanost", rekao je Gil, naglasivši da EU na raspolaganju ima alate kojima može da odgovori i koje je spremna da upotrebi ukoliko američki predsjednik ispuni obećanje o uvođenju dodatnih carina za osam evropskih zemalja, od kojih je šest članica EU. Riječ je o državama koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.

EU ima pripremljen paket carinskih protivmjera na američke carine, koji bi mogao da pogodi američku robu u ukupnoj vrijednosti od 93 milijarde eura.

Taj paket je suspendovan nakon što je u julu postignut trgovinski sporazum između EU i SAD. Portparol Gil je rekao da suspenzija ističe 6. februara, što znači da bi EU već narednog dana, 7. februara, mogla da uvede carine na čitav niz američkih proizvoda u vrijednosti od 93 milijarde eura, osim ako Komisija, u konsultaciji s državama članicama, ne odluči da produži suspenziju.

