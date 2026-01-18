Najmanje 20 osoba povrijeđeno je u protekloj noći u Parizu kada se urušio pod stambene jedinice na petom spratu zgrade, saopštila je Vatrogasna brigada.

Izvor: Le Parisien/Screenshot

Nesreća se dogodila u trenutku kada se u stanu na petom spratu nalazilo oko 50 ljudi okupljenih na zabavi. Pod prostorije je iznenada popustio, a gosti su propali na sprat ispod.

Prema izvještaju televizije BFM, jedna osoba je zadobila povrede opasne po život i pretrpjela je srčani zastoj. Ostalih 19 osoba prošlo je sa lakšim povredama. Hitne službe su reagovale brzo, te je nakon izvlačenja iz ruševina 16 osoba prevezeno u bolnicu na dalju opservaciju.

Na mjestu događaja intervenisalo je 125 vatrogasaca sa oko 40 vozila. Zgrada u kojoj se desilo urušavanje je odmah evakuisana. Preventivno su ispražnjena i dva susjedna objekta, ali je njihovim stanarima tokom noći odobren povratak u domove.