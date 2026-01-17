Prema stručnjacima, okupljeni brodovi sve više funkcionišu kao produžena ruka kineske pomorske milicije.

Izvor: Profimedia

Kina je posljednjih nedjelja tiho mobilisala hiljade ribarskih brodova kako bi formirala ogromne plutajuće barijere duge više od 320 kilometara u Istočnom kineskom moru.

Analiza podataka o kretanju brodova, koju je sprovela američka redakcija Njujork tajmsa, pokazuje visok nivo koordinacije i organizacije, što Pekingu omogućava da brzo nametne kontrolu u spornim morskim područjima i demonstrira vojnu moć koristeći civilne flote.

Neviđeni manevari ribarskih formacija

U januarskoj operaciji, oko 1.400 kineskih ribarskih plovila iznenada je prekinulo uobičajeni ribolov i okupilo se u gustu pravougaonu formaciju. Do 11. januara formacija je bila toliko zbijena da su teretni brodovi morali da je zaobilaze ili vijugaju kroz nju.

Slična operacija izvedena je krajem decembra, kada se oko 2.000 brodova rasporedilo u dvije paralelne linije duge po 470 kilometara, formirajući obrnuto slovo „L“ – udaljenost približno jednaka putu od Subotice do Vranja.

Pomorski i vojni stručnjaci navode da ove formacije ukazuju na jačanje kineske pomorske milicije – civilnih brodova obučavanih za vojne zadatke i masovnog okupljanja radi kontrole spornog mora.

“The masses of the smaller boats could also act “as missile and torpedo decoys, overwhelming radars or drone sensors with too many targets,” said Thomas Shugart, a former U.S. naval officer now at [@cnasdc].”



This is an extraordinary developmenthttps://t.co/tCWGTxqlVU — Tom Shugart (@tshugart3)January 16, 2026

Kina bi mogla da koristi brodove za blokadu morskih puteva

U slučaju sukoba ili krize, na primjer oko Tajvana, Kina bi mogla da mobilizuje desetine hiljada civilnih brodova, uključujući ribarske, kako bi blokirala morske puteve i otežala vojne i snabdjevačke operacije protivnika.

„Kineski ribarski brodovi bi bili premali da efikasno sprovedu blokadu. Ali mogli bi da ometaju kretanje američkih ratnih brodova“, kaže Luni Henli, bivši američki obavještajac koji je proučavao kinesku pomorsku miliciju.

„Mase manjih brodova mogle bi takođe da služe kao mamci za rakete i torpeda, preplavljujući radare ili senzore dronova prevelikim brojem ciljeva“, dodaje Tomas Šugart, bivši američki mornarički oficir, sada u Centru za novu američku bezbjednost.

Argentine Navy aircraft recorded hundreds of Chinese fishing vessels creeping through it's EEZ.



the sheer number of lights across the water like an invading locust plague. These predators are going to strip the entire oceans bare for CPC's endless appetitepic.twitter.com/9WaEyDWEJ6 — David Walpiri (@DWalpiri)December 5, 2025

Strateški cilj: Istočno kinesko more

Okupljanje brodova odvijalo se u blizini ključnih trgovačkih ruta koje vode iz Šangaja, jedne od najprometnijih luka na svijetu. Ove morske arterije svakodnevno koriste teretni brodovi, uključujući transport kineskog izvoza, i predstavljaju strateški cilj Pekinga u slučaju sukoba sa SAD, Japanom ili u krizi oko Tajvana.

Analitičari zaključuju da ove formacije pokazuju da Kina može brzo organizovati veliki broj civilnih brodova za nadzor, blokadu ili demonstraciju sile, bez formalnog angažovanja ratne mornarice.

A glimpse of China’s fishing militia invading the Philippines’ EEZ.



Tens of thousands of such vessels, subsidized by China, operate as proxy enforcers for the Coast Guard and PLANavy. They go around wreaking havoc on sovereignty of other states & marine life alike.pic.twitter.com/5m4gBmuYZn — Dr. Minh Tran (@MinhDr18)December 4, 2025

Ribarski brodovi kao produžena ruka milicije

Prema stručnjacima, okupljeni brodovi sve više funkcionišu kao produžena ruka kineske pomorske milicije. Oni mogu ometati kretanje stranih brodova, nadzirati teritorijalne vode ili potvrđivati kineske teritorijalne zahtjeve. Povećana koordinacija i navigaciona tehnologija pokazuju da Kina sve efikasnije koristi civilne flote kao alat za vojne i političke ciljeve, uključujući vježbe blokade i karantina, bez otvorenog sukoba.

Ovi manevari svjedoče o značajnom napretku Pekinga u sposobnosti da okuplja, kontroliše i koristi civilne brodove za podršku vojnim operacijama, što pokazuje da se pomorska milicija sve više profesionalizuje i postaje ključni element kineske strategije u regionu.