Sirijski predsjednik Ahmed al Šara izdao je uredbu kojom se sirijskim Kurdima dodeljuju prava, formalno priznaje njihov jezik i vraća im se državljanstvo, javila je državna novinska agencija SANA.

Uredba je uslijedila nakon žestokih sukoba koji su prošle nedjelje izbili u Alepu, a u kojima je, prema sirijskom ministarstvu zdravlja, poginulo najmanje 23 ljudi. Više od 150.000 ljudi bilo je prisiljeno da napusti dva kurdska dijela grada, a sukobi su okončani nakon povlačenja kurdskih boraca.

Ovo je prvi put da Sirija formalno priznaje kurdska prava, uključujući priznavanje kurdskog identiteta kao sastavnog dijela sirijskog društva. Kurdski jezik proglašen je nacionalnim jezikom uz arapski, a škole će moći da ga uvode u nastavu.

Uredba takođe ukida mjere iz popisa stanovništva iz 1962. godine u pokrajini Hasaka, zbog kojih su mnogi Kurdi izgubili sirijsko državljanstvo. Državljanstvo se sada dodjeljuje svim pogođenim stanovnicima, uključujući one koji su ranije bili registrovani kao apatridi.

Novruz, prolećni i novogodišnji festival, proglašen je nacionalnim praznikom. Uredba zabranjuje etničku i jezičku diskriminaciju, zahtijeva od državnih institucija da promovišu uključive poruke i propisuje kazne za podsticanje etničkih sukoba.

Sirijska vlada i Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima, koje kontrolišu sjeveroistok zemlje, prošle godine su mjesecima pregovarale o integraciji kurdskih vojnih i civilnih struktura u državne institucije do kraja 2025. godine, ali je napredak bio minimalan.