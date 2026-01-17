U petak je kurdski lider Mazlum Abdi najavio da će SDF, koje podržavaju SAD, u subotu ujutru početi povlačenje u oblasti istočno od Eufrata, na osnovu „poziva prijateljskih zemalja i posrednika“.

Kurdske snage pristale su da se povuku iz grada Deir Hafera i povuku na položaje istočne obale Eufrata, dok sirijska vojska napreduje ka istoku iz pravca Alepa, saopšteno je u subotu.

U saopštenju koje je prenela državna televizija, sirijska vojska je navela da su njene snage počele da ulaze u oblast zapadnog Eufrata, počevši od Deir Hafera, nakon što su kurdske jedinice u subotu ujutru pristale na povlačenje.

Dopisnik AFP-a javio je da je video napredovanje vladinih snaga prema tom području, uključujući tenkove. U saopštenju emitovanom na državnoj televiziji, vojska je pozvala civile da se ne približavaju zoni operacija dok ne bude obezbeđena i očišćena od mina i ostataka rata.

Sukobi i pritisak na kurdske snage

Nakon što je prošle nedelje, nakon smrtonosnih sukoba, sirijska vojska potisnula kurdske snage iz grada Alepa, vlasti su rasporedile pojačanja u blizini Deir Hafera i zatražile od Sirijskih demokratskih snaga (SDF) da evakuišu područje između Deir Hafera i Eufrata, udaljeno oko 30 kilometara istočno.

U petak je kurdski lider Mazlum Abdi najavio da će SDF, koje podržavaju SAD, u subotu ujutru početi povlačenje u oblasti istočno od Eufrata, na osnovu „poziva prijateljskih zemalja i posrednika“. Ministarstvo odbrane Sirije pozdravilo je ovu najavu, navodeći da će vojne jedinice zauzeti te teritorije nakon povlačenja SDF-a.

Sirijske vlasti su prethodnih dana pozvale civile da napuste područje Deir Hafera, a prema njihovim navodima, najmanje 4.000 ljudi je već napustilo taj kraj.

Prvi put priznat kurdski jezik u Siriji

U petak je sirijski predsjednik Ahmed al Šara izdao dekret kojim se kurdski jezik proglašava „nacionalnim jezikom“, što se tumači kao gest dobre volje prema kurdskoj manjini nakon nedavnog nasilja.

Ovo je prvo formalno priznanje nacionalnih prava Kurda od sticanja nezavisnosti Sirije 1946. godine. U dekretu se navodi da su Kurdi „suštinski i neodvojivi deo“ Sirije, gdje su decenijama trpjeli marginalizaciju i represiju.

Dekret omogućava da se kurdski jezik predaje u državnim školama u oblastima gdje je ta zajednica brojna.

Širi politički kontekst

Vlada Sirije nastoji da proširi svoju vlast na cijelu zemlju nakon svrgavanja dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada krajem 2024. godine. Napredak u sprovođenju martovskog sporazuma o integraciji autonomne kurdske administracije na sjeveru u državni sistem zaustavljen je, ali najava predsjednika Šare predstavlja važan korak u priznanju kurdskih prava.

Kurdske snage kontrolišu velike dijelove sjevera i sjeveroistoka Sirije, bogate naftom, koje su osvojile tokom građanskog rata i borbe protiv Islamske države u protekloj deceniji.