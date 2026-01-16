Tramp otkrio novinarima pred put na Floridu da se borio sam sa sobom oko vojne intervencije u Iranu.

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija ispred Bijele kuće pred polazak u svoju vilu Mar-a-Lago na Floridi. Glavna tema je bila situacija na Bliskom istoku i smirivanje tenzija u Iranu u kom bijesne protesti od kraja decembra 2025. godine na kojima je poginulo više od 2.500 ljudi, a uhapšeno je više hiljada demonstranata.

Ranije u toku dana je otkrio da je otkazano više od 800 javnih egzekucija demonstranata u Iranu. Novinari su ga upitali da li je planirao da nekako pomogne narodu koji protestuje protiv režima u Teheranu.

On je, prema pisanju "Skaj Njuza", izbegao da direktno odgovori na to pitanje. Umjesto toga, nadovezao se na svoju objavu na društvenoj mreži "Truth social" u kojoj je otkrio da je režim u Teheranu odustao od javnih pogubljenja, pa ga je jedan od novinara upitao da li ga je neko ubedio da odustane od vojnog napada na Iran o kom se spekulisalo prethodnih dana.

"Niko me nije ubijedio, sam sebe sam ubijedio. Za juče je bilo zakazano oko 800 javnih pogubljenja.

Nisu objesili ili pogubili nikoga. Otkazali su sva pogubljenja, to je velika stvar", izjavio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra 2025. zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim djelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove