Penzionisani pripadnici oružanih snaga u Ujedinjenom Kraljevstvu mogli bi da budu ponovo pozvani u službu do 65. godine života, predviđaju nove zakonske izmjene koje imaju za cilj jačanje vojne spremnosti zemlje u slučaju krize ili rata.

Izvor: david mareuil / AFP / Profimedia

Kako prenose britanski mediji, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva najavilo je da će starosna granica za pripadnike takozvane strateške rezerve biti povećana sa 55 na 65 godina. Time bi bivši vojnici, koji su već napustili aktivnu službu, ostali "na raspolaganju" dodatnih deset godina.

Prema važećim pravilima, ministar odbrane trenutno može da pozove veterane kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva (RAF) koji nisu oficiri, ukoliko su službu napustili u posljednjih 18 godina i mlađi su od 55 godina. Za ratnu mornaricu taj rok iznosi šest godina, ali će po novim pravilima biti produžen na 18.

Ko bi mogao da bude pozvan

Izmjenama zakona omogućava se pozivanje bivših pripadnika oružanih snaga koji nisu oficiri do navršene 65. godine, čime se oni izjednačavaju sa postojećim pravilima koja već važe za oficire.

Nova pravila biće obavezna za one koji su trenutno u aktivnoj službi, dok će se veterani koji su već napustili vojsku moći da se uključe isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Procjene govore da strateška rezerva broji oko 95.000 ljudi, iako britanska vlada priznaje da nema precizne podatke o tome gdje se svi veterani nalaze, jer godinama nije postojala sistematska evidencija.

Moguće i neborbene uloge

Izvor iz Ministarstva odbrane naveo je da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost da i osobe od 65 godina budu angažovane, ali da bi njihove uloge zavisile od znanja i iskustva.

"Mnogi od tih ljudi imaju iskustvo iz Iraka i Avganistana. Uloge koje bi mogli da obavljaju uključuju sajber-bezbjednost, logistiku i obuku“, rekao je izvor.

Niži prag za mobilizaciju

Mijenja se i prag za aktiviranje rezerve. Umjesto dosadašnjih uslova, koji su podrazumijevali "nacionalnu opasnost, veliku vanrednu situaciju ili napad na Ujedinjeno Kraljevstvo“, novi propisi će uključivati i fazu "pripreme za rat".

To je, kako se navodi, isti kriterijum koji već važi za rezerviste koji su nedavno napustili aktivnu službu.

"Moramo imati dovoljno ljudi"

General-potpukovnik Pol Grifits, komandant Stalne združene komande, izjavio je da su ove mjere neophodne.

"Moramo da obezbijedimo da naše oružane snage imaju dovoljan broj ljudi i potrebne vještine. U potpunosti podržavam ove mjere, jer nam daju najširu moguću bazu iskusnog osoblja u vremenima krize“, rekao je Grifits.

Upozorenja NATO

Visoki zvaničnik NATO nedavno je upozorio da postoji realan rizik od šireg sukoba. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara Alijanse, Džejms Apaturaj, izjavio je da obavještajne procjene ukazuju na povećanu opasnost od rata.

"Postoji stvaran rizik od rata. Da ga ne bi bilo, moramo biti snažni. Najbolje odvraćanje je naša sposobnost", poručio je Apaturaj.

Kada bi promjene stupile na snagu

Ministarstvo odbrane planira da nove mjere budu uvedene na proljeće 2027. godine. Veterani koji su već u strateškoj rezervi neće biti automatski obuhvaćeni izmjenama, osim ako se sami ne prijave.

Trenutno svega oko pet odsto bivših pripadnika oružanih snaga i dalje ima formalnu obavezu služenja, a nije poznato koliko će se taj procenat promijeniti nakon stupanja novih pravila na snagu.