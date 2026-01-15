Japan, iako zvanično nenuklearna država, prema kineskom izvještaju tajno razvija nuklearno oružje i može postati nuklearna sila "praktčno preko noći".

Izvor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Japan, jedina zemlja koja je pretrpjela nuklearni napad, decenijama se pridržava strogih antinuklearnih principa, uključujući obavezu da neće posjedovati, proizvoditi niti dozvoliti raspoređivanje nuklearnog oružja na svom teritoriju. Međutim, prema novom kineskom izvještaju, Japan tajno razvija nuklearno oružje i ima kapacitet da postane nuklearna sila "praktčno preko noći", piše indijski portal Eurasian Times.

Promjena japanske odbrambene politike

Japan je potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) od 1970. godine i pridržava se tri nenuklearna principa koja je parlament usvojio 1971. godine. Ipak, usled rastućih prijetnji iz nuklearno naoružane Sjeverne Koreje, Kine koja ubrzano širi svoj nuklearni arsenal, kao i ruskog rata u Ukrajini, Japan preispituje svoje posleratne bezbjednosne politike.

Tako je 2014. godine Japan reinterpretirao svoj ustav kako bi omogućio pravo na kolektivnu samoodbranu u situacijama kada napad na saveznika ugrožava opstanak zemlje. Nedavno je premijerka Sanae Takaichi izjavila da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "egzistencijalnu pretnju" Japanu, što otvara mogućnost vojnog odgovora. Ublažena su i ograničenja na izvoz smrtonosnog oružja, a u sklopu Nacionalne odbrambene strategije iz 2022. godine i za razvoj dalekometnih projektila. U decembru prošle godine Japan je usvojio rekordan odbrambeni budžet od 58 milijardi američkih dolara, sa planom da do 2027. godine izdvajanja za odbranu dosegnu više od 2% BDP-a.

Kineski izvještaj optužuje Tokio

Početkom ove nedelje Peking je objavio izveštaj od 30 strana pod naslovom "Nuklearne ambicije japanskih desničarskih snaga: Ozbiljna prijetnja svetskom miru". U dokumentu se poziva međunarodna zajednica da "preduzme konkretne i snažne mjere" protiv japanskih nuklearnih ambicija.

"Japan je možda već tajno proizveo plutonijum kvaliteta potrebnog za proizvodnju oružja i poseduje tehnološke i ekonomske kapacitete za razvoj nuklearnog naoružanja u kratkom vremenskom periodu", navodi se u izvještaju. Autori su Kinesko udruženje za kontrolu naoružanja i razoružanje (CACDA) i Institut za istraživanje nuklearnog strateškog planiranja, povezan sa Kineskom nacionalnom nuklearnom korporacijom.

Izvještaj takođe citira izjavu bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena iz 2016. godine, koji je rekao da Japan ima kapacitet za posjedovanje nuklearnog oružja "praktčno preko noći".

Zalihe plutonijuma i tehnološke sposobnosti

Izvještaj tvrdi da je Japan, uprkos međunarodnim obavezama, od Drugog svjetskog rata tajno sprovodio istraživanje i razvoj nuklearnog oružja i da "posjeduje snažne nuklearne industrijske kapacitete".

Naglašava se da je Japan jedina nenuklearna država potpisnica NPT-a sa tehnologijom za preradu istrošenog nuklearnog goriva i sposobnošću izdvajanja plutonijuma potrebnog za proizvodnju oružja. Prema dokumentu, Japan je još 1984. godine preradio istrošeno gorivo iz eksperimentalnog reaktora Joyo kako bi dobio plutonijum, a reaktor je do 1994. tehnički imao potencijal za proizvodnju plutonijuma kvaliteta potrebnog za oružje.

"Američki stručnjaci analizirali su da je Japan verovatno koristio eksperimentalni brzi reaktor Joyo za proizvodnju približno 40 kg plutonijuma potrebnog za oružje pre nego što je dizajn jezgra modifikovan", navodi se u izvještaju, citirajući studiju Greenpeace-a iz 1994. godine. Dodaje se da Japan skladišti plutonijum daleko iznad potreba za civilnu nuklearnu energiju i da posjeduje platforme za isporuku nuklearnog oružja.

Šta kažu u Japanu?

Prilikom predstavljanja izvještaja, glavni sekretar CACDA-e Dai Huaicheng izjavio je da "već neko vrijeme japanska premijerka Sanae Takaichi nagovještava reviziju tri nenuklearna principa". Glasnogovornica kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning takođe je tvrdila da su Takaichi i drugi visoki zvaničnici "otvoreno izjavili da Japan treba da posjeduje nuklearno oružje".

Premijerka Takaichi i bivši premijer Šinzo Abe doista su predlagali preispitivanje japanske nuklearne politike. Takaichi je ranije pisala kako oslanjanje na američki nuklearni kišobran čini princip zabrane nuklearnog oružja na japanskom tlu nerealnim, dok je Abe 2022. predložio da Tokio treba da deli nuklearno oružje sa SAD-om.

Takaichi je takođe pokazala otvorenost za nabavku podmornica na nuklearni pogon, rekavši u intervjuu za Yomiuri Shimbun: "Nećemo isključiti nijednu opciju i preispitaćemo mjere za jačanje sposobnosti odvraćanja i odgovora." U decembru prošle godine, visoki zvaničnik iz kabineta premijera anonimno je izjavio novinarima: "U konačnici, vlastitu zemlju treba braniti samostalno. Japan bi takođe trebao posjedovati nuklearno oružje."

Ipak, važno je napomenuti da su takve izjave naišle na snažno protivljenje unutar Japana. Iako Kina možda preuveličava nuklearnu prijetnju, izjave visokih japanskih političara sugerišu da je nuklearna politika Tokija u fazi preispitivanja i da bi, sa eskalacijom bezbjednosnih rizika, Japan mogao razmotriti i svoje obaveze prema Trima nenuklearnim principima.