Američki kongresmen Don Bejkon upozorio je da bi moguća invazija SAD na Grenland bila katastrofalna greška, koja bi ugrozila NATO i odnose sa saveznicima.

Izvor: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američka invazija na Grenland bila bi "jedna od najgorih stvari" koje je neki američki predsjednik učinio, poručio je republikanski kongresmen Don Bejkon u razgovoru za Kyiv Independent, u trenutku kada Bijela kuća pojačava retoriku prema autonomnoj teritoriji Danske.

Predsjednik SAD Donald Tramp je u više navrata tvrdio da je Grenland ključan za američku nacionalnu bezbijednost, ističući da će Vašington ostrvo "dobiti na ovaj ili onaj način" i da su sve opcije, uključujući i vojnu silu, na stolu.

Grenland i Danska odlučno su odbacili svaku sugestiju da bi ostrvo moglo biti prodato ili zauzeto, upozorivši da su prijetnje silom neodgovorne i da se bezbjednosna pitanja moraju rešavati među saveznicima, a ne prisilom.

"Šokirao me pristup Bijele kuće"

Trampove izjave uznemirile su američke saveznike i izazvale protivljenje i unutar njegove stranke. Zbog takve retorike Bejkon je, zajedno sa demokratama u Predstavničkom domu, predložio zakon kojim bi se blokirala bilo kakva američka vojna akcija protiv teritorija članica NATO-a.

"Prije mjesec ili dva rekao bih vam da je to ludost. Ali Tramp i njegov tim stalno ponavljaju da je vojna opcija na stolu. To je jedna od najglupljih stvari koje sam ikad čuo. Ne volim to da kažem tako, ali jeste", naveo je.

Bejkon je rekao da ga je šokirao pristup Bijele kuće, ne samo zbog sadržaja, već i zato što saveznike tretira kao protivnike. Uvjeren je da bi Danska i Grenland vjerovatno bili otvoreni za dublju saradnju da je Vašington tom pitanju pristupio diplomatski.

Prema Bejkonovim riječima, Grenland i Danska ranije su pokazali spremnost da razgovaraju o proširenju američkog vojnog prisustva, uključujući dodatne baze, ukoliko bi bili tretirani kao partneri, a ne kao meta. Dodao je i da je Grenland otvoren za ulaganja, uključujući rudarske projekte.

"Amerika bez saveza je slabija zemlja"

Istakao je da se osjeća obaveznim da javno reaguje. "Suprotstaviću se tome. Volio bih da ne moram. Mislim da je to besmisleno. Osjećam da imam obavezu da ustanem i kažem da se ovaj republikanac ne slaže", poručio je.

Osim samog Grenlanda, Bejkon upozorava da bi svaki američki potez protiv te teritorije mogao nanijeti katastrofalnu štetu NATO-u, koji je opisao kao "najuspješniji savez" u modernoj istoriji. "To me boli i rastužuje", rekao je, upozorivši da aktuelna administracija slabi NATO i retorikom i politikom.

Tvrdi da se slogan "Amerika prva" opasno približava izolacionizmu. "Želimo Ameriku na prvom mjestu i Ameriku samu. A kada kažete Ameriku samu, to znači slabiju Ameriku. Amerika bez saveza je slabija zemlja", naveo je.

Nekoliko vodećih zemalja Evropske unije javno je stalo uz Dansku u ovom sporu. Međutim, Tramp insistira na tome da bi NATO postao "snažniji i efikasniji" kada bi Grenland bio pod američkom kontrolom.

Značaj Grenlanda leži u njegovom položaju. Kako se arktički led topi, ostrvo postaje ključno za nove pomorske rute i pristup ogromnim mineralnim resursima. Na ostrvu, na kome živi oko 56.000 ljudi, već se nalazi američka vojna baza.