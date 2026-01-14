Američki predsednik Donald Tramp izazvao je tokom obilaska Fordove fabrike u Mičigenu pokazao srednji prst osobi iz mase koja mu je upućivala uvrede.

Izvor: X/@ClayTravis/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp tokom obilaska Fordove fabrike u Mičigenu naljutio se na jednu osobu iz mase. Video prikazuje Trampa, kako šeta kroz proizvodni pogon, i pokazuje srednji prst nekome ko je vikao na njega.

Bijela kuća je saopštila da je to bio "prikladan odgovor". "Apsolutni ludak je nekontrolisano vikao uvrede u napadu bijesa, a predsjednik je dao prikladan i nedvosmislen odgovor", rekao je direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čeung.

Šta se može vidjeti na snimku?

Video od oko 30 sekundi, koji je objavio TMZ, prikazuje osobu koja viče u pravcu predsjednika, mada nije jasno tačno govori. TMZ navodi da je osoba vikala Trampu "zaštitnik pedofila". Na snimku se vidi kako Tramp nekoliko puta upire kažiprst prema nekome iz mase, a zatim desnom rukom pokazuje srednji prst.

President Trump flicks off a heckler at the Ford plant in Michigan, mouths, “Fuck you.”pic.twitter.com/1FKDr0iPqk — Clay Travis (@ClayTravis)January 13, 2026

Na drugom snimku, koji je zumiran i prikazuje istu situaciju iz bližeg ugla, ponovo se vidi osoba koja, prema TMZ-u, viče "zaštitnik pedofila" dok Tramp stoji mirno. U tom videu, Tramp navodno pokazuje na osobu i dva puta kaže "je*i se".

Ti-Džej Sabula, četrdesetogodišnji radnik na proizvodnoj liniji u fabrici, rekao je za Vašington post da je on vikao na predsjednika. Potvrdio je da je privremeno suspendovan sa posla dok traje interna istraga. "Što se tiče toga da sam ga prozivao, apsolutno se ne kajem ni za čim", rekao je Sabula za Vašington post.