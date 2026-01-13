Centralne banke širom svijeta udružile su se kako bi poručile da su u "punoj solidarnosti" sa predsjednikom američkih Federalnih rezervi, nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule krivičnu istragu protiv Džeroma Pauela.

Među 11 visokopozicioniranih centralnih bankara koji su potpisali zajedničku izjavu nalaze se guverner Banke Engleske, predsjednica Evropske centralne banke i guverner Banke Kanade, a u dokumentu se naglašava značaj nezavisnosti u donošenju odluka o kamatnim stopama.

"Predsjednik Pauel je obavljao svoju dužnost sa integritetom, fokusiran na svoj mandat i sa nepokolebljivom posvećenošću javnom interesu", navodi se u saopštenju.

Krivična istraga i Trampova reakcija

Istragu sprovodi Ministarstvo pravde SAD, a Donald Tramp izjavio je da "ne zna ništa" o toj istrazi.

Istraga je povezana sa svedočenjem koje je Pauel dao pred Senatskim odborom, a koje se odnosilo na renoviranje zgrada Federalnih rezervi.

Godinu dana napada na predsednika Feda

Ovaj potez dolazi nakon godinu dana neprekidnih napada Trampa na predsjednika Feda, tokom kojih je zahtijevao da centralna banka agresivnije smanji troškove zaduživanja.

Pored kritika odluka o kamatnim stopama, Tramp je upućivao i lične uvrede, nazivajući predsjednika Feda "velikim gubitnikom" i "glupanom".

"Poštovani kolega koji uživa najviše poverenje"

Govoreći o predsjedniku Feda, čelnici centralnih banaka svijeta naveli su u zajedničkoj izjavi: "Za nas je on poštovani kolega koji uživa najviše poštovanje svih koji su sa njim sarađivali."

Pauel upozorava na politički pritisak

Do vikenda je Pauel uglavnom ćutao pred Trampovim napadima, ali je u nedelju prvi put javno reagovao i upozorio da je nezavisnost američke centralne banke ugrožena.

"Ovde je riječ o tome da li će Fed moći da nastavi da određuje kamatne stope na osnovu dokaza i ekonomskih uslova ili će, umjesto toga, monetarna politika biti vođena političkim pritiscima ili zastrašivanjem", rekao je Pauel.

Monetarna politika i inflacija

Fed je od septembra tri puta smanjio kamatne stope, ostavljajući svoju ključnu referentnu stopu na oko 3,6 odsto.

Međutim, kreatori monetarne politike podijeljeni su oko narednih poteza. Neki strahuju da bi dodatna sniženja mogla da podstaknu inflaciju, koja i dalje pokazuje znake rasta.

Potrošačke cijene porasle su za 2,7 odsto u periodu od 12 meseci zaključno sa decembrom, prema zvaničnim podacima objavljenim u utorak. To je ista stopa kao u novembru i i dalje iznad cilja Feda od 2 odsto.

"Nezavisnost centralnih banaka je temelj stabilnosti"

U zajedničkom saopštenju objavljenom u utorak, međunarodne finansijske institucije navele su: "Nezavisnost centralnih banaka predstavlja temelj stabilnosti cijena, finansijskog sistema i ekonomije u interesu građana kojima služimo. Zbog toga je od ključnog značaja očuvanje te nezavisnosti, uz puno poštovanje vladavine prava i demokratske odgovornosti.“

Kraj mandata i izbor naslednika

Pauel, koga je Tramp imenovao za predsjednika Feda 2017. godine tokom svog prvog mandata u Bijeloj kući, trebalo bi da se povuče sa funkcije u maju.

Očekuje se da će Tramp u narednim nedeljama imenovati njegovog naslednika.

Pobuna republikanaca u Senatu

Nekoliko republikanskih senatora javno se usprotivilo potezu Ministarstva pravde protiv predsjednika Feda.

Senator iz Sjeverne Karoline Tom Tiliš, republikanac i član Senatskog odbora za bankarstvo, izjavio je da će se protiviti imenovanju Pauelovog naslednika, kao i bilo kog drugog kandidata za Upravni odbor Feda, sve dok se ovo pitanje "u potpunosti ne razriješi".

S obzirom na to da Odbor mora da odobri sledećeg predsjednika Feda, Tiliševa odluka mogla bi da odloži potvrdu bilo kog Trampovog kandidata.

"Pokušaj prisile"

Njegov republikanski kolega u Odboru, senator Kevin Kramer, rekao je da smatra da je Pauel loš predsjednik Feda, ali da ne vjeruje da je kriminalac, dodajući da bi istraga trebalo da bude sprovedena brzo.

Republikanska senatorka Lisa Murkovski opisala je istragu kao "pokušaj prisile".

Podrška bivših predsjednika Feda

Pauela su podržala i tri bivša predsjednika Feda - Dženet Jelen, Ben Bernanki i Alan Grinspen, kao i brojni drugi bivši visoki zvaničnici.

Jelen je ocijenila da je krivična istraga „izuzetno zastrašujuća“.

"Imate predsjednika koji govori da Fed treba da snižava kamatne stope kako bi smanjio kamate na savezni dug… To je put ka banani-republici", rekla je ona za CNBC.

Ko je potpisao zajedničku izjavu:

Endru Bejli, guverner Banke Engleske

Kristin Lagard, predsjednica Evropske centralne banke

Erik Tedeen, guverner Centralne banke Švedske

Kristijan Ketel Tomsen, predsjednik Centralne banke Danske

Martin Šlegel, predsjednik Švajcarske nacionalne banke

Mišel Bulok, guvernerka Centralne banke Australije

Tif Meklem, guverner Banke Kanade

Čang Jong Ri, guverner Centralne banke Južne Koreje

Gabrijel Galipolo, guverner Centralne banke Brazila

Fransoa Vilerua de Galo, predsjednik Banke za međunarodna poravnanja

Pablo Ernandes de Kos, generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja

