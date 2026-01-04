Ruske snage su tokom noći lansirale 95 dronova, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela 80, dok je 15 dronova pogodilo osam ciljeva širom Ukrajine.

Ukrajina je protekle noći pretrpjela novi talas ruskih raketnih i dronskih napada, koji su pogodili više oblasti širom zemlje. Najmanje šest osoba je poginulo, dok je 42 povrijeđeno, saopštile su ukrajinske vlasti 3. januara.

Ruske snage su tokom noći lansirale 95 dronova, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela 80, dok je 15 dronova pogodilo osam ciljeva širom Ukrajine.

U Harkovskoj oblasti, u napadu na regionalni centar Harkov, poginuli su 22-godišnja žena i trogodišnji dječak, a 31 osoba je povrijeđena, uključujući šestomjesečnu bebu. Jedna poslovna zgrada je uništena, dok je četvorospratna stambena zgrada teško oštećena. Guverner oblasti Oleh Sinjehubov je dodao da se još petoro ljudi nalazi pod ruševinama.

U Donjeckoj oblasti poginule su dvije osobe, dok su četiri povrijeđene u gradovima Kostjantinivka i Družkivka. U Hersonskoj oblasti pogođeno je 26 naselja, s dvije žrtve i još dvije povrijeđene osobe.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, u okrugu Sinelnikovo, povrijeđeni su muškarac i žena, dok je u Sumskoj oblasti 60-godišnji muškarac ranjen od strane FPV drona. U Mikolajevskoj oblasti ruske snage su napale kritičnu infrastrukturu, uključujući elektroenergetske objekte, pri čemu su dijelovi regiona ostali bez struje.

Ukrajinske vlasti ističu da se radi o koordinisanim napadima s ciljem izazivanja što većih civilnih i infrastrukturnih gubitaka, dok protivvazdušna odbrana nastavlja da presreće većinu prijetnji.