Dok nam iz Ukrajine svakodnevno stižu teške vijesti o ratu, razaranjima i stradanjima, postoje i djelovi zemlje u kojima život odvija gotovo normalno.
To potvrđuju i ovi snimci koji dolaze iz Bukovela, najvećeg ski centra u Ukrajini.
Masovno okupljanje, muzika, snijeg, festivalska atmosfera djeluju kao da rata nema. Ipak, dok se tamo okupljaju i pokušavaju da sačuvaju osjećaj normalnog života, na istoku borbe i dalje traju .
@maxtomchyshyn99Ukrainian Courchevel ❄️#bukovel#mountain#dance#party#svet♬ оригінальний звук - Max Tomchyshyn
Dok kod nas vječito vlada tenzija, oni u zemlji zahvaćenoj ratom pokušavaju da sačuvaju makar privid normalnog života, a mi mir uzimamo zdravo za gotovo.