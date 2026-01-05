Dok nam iz Ukrajine svakodnevno stižu teške vijesti o ratu, razaranjima i stradanjima, postoje i djelovi zemlje u kojima život odvija gotovo normalno.

Izvor: TikTok/Max Tomchyshyn/ Screenshot

To potvrđuju i ovi snimci koji dolaze iz Bukovela, najvećeg ski centra u Ukrajini.

Masovno okupljanje, muzika, snijeg, festivalska atmosfera djeluju kao da rata nema. Ipak, dok se tamo okupljaju i pokušavaju da sačuvaju osjećaj normalnog života, na istoku borbe i dalje traju .

Dok kod nas vječito vlada tenzija, oni u zemlji zahvaćenoj ratom pokušavaju da sačuvaju makar privid normalnog života, a mi mir uzimamo zdravo za gotovo.