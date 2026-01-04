Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije pozvalo je južne frakcije da učestvuju u “dijalogu” u Rijadu, nakon što su se sukobi na jugu zemlje pretvorili u direktni konflikt između Saudijske Arabije i UAE.

Na jugu Jemena buktaju žestoke borbe između snaga koje podržava Saudijska Arabija i Južnog prelaznog savjeta (STC), kojeg podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati, dok Rijad poziva na pregovore.

Ranije su obje zalivske sile intervenisale u korist međunarodno priznate jemenske vlade u dugogodišnjem građanskom ratu, ali raskol unutar saveza doveo je do podrške različitim rivalskim grupama. Jedna od tih grupa sada teži proglašenju nezavisnosti južnog Jemena.

Konflikt na terenu

U petak su trupe podržane od UAE objavile rat, optuživši prosaudijske snage za napade uz vazdušne udare saudijske avijacije. Saudijsko ministarstvo pozvalo je na “sveobuhvatnu konferenciju u Rijadu kako bi se okupile sve južne frakcije i razgovaralo o pravednom rješenju južnog pitanja”. Prema tvrdnjama Rijada, poziv za razgovore izdala je međunarodno priznata jemenska vlada.

Pozadina sukoba

Građanski rat u Jemenu izbio je 2014. godine i doveo zemlju u jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu.

Pokret Huti, podržan od Irana, preuzeo je kontrolu nad većim dijelom sjevernog Jemena, uključujući glavni grad Sanu. Sukob je eskalirao 2015. kada je koalicija arapskih država, uključujući Saudijsku Arabiju i UAE, pokrenula vojnu kampanju za vraćanje zemlje pod kontrolu vladinih snaga.

U posljednjim godinama primirje sa Hutima dovelo je do zamrzavanja frontova, dok su separatisti koje podržavaju UAE – Južni prelazni savjet (STC) – preuzeli veći dio juga zemlje, iako formalno dio koalicije.

Ofanziva STC i rastuće tenzije

U decembru je STC pokrenuo veliku vojnu ofanzivu na istoku zemlje, zauzevši teritorije bogate naftom u provinciji Hadramaut, koja graniči sa Saudijskom Arabijom.

STC tvrdi da je napad neophodan za “obnavljanje stabilnosti” na jugu, dok šef Predsjedničkog savjeta (PLC), Rašad al-Alimi, opisuje ofanzivu kao “pobunu” koja prijeti da razbije Jemen i uvuče region u haos.

Tenzije dodatno rastu vazdušnim udarima saudijske koalicije. U petak je sedam osoba poginulo u napadu na vojni kamp STC-a u Hadramautu, dok su ranije vazdušni udari ciljali luku Mukala, gdje su UAE poslale vojnu opremu separatistima. UAE su negirale optužbe, tvrdeći da pošiljka nije sadržala oružje.

Povlačenje UAE i neizvjesna budućnost

Poslije napada šef Predsjedničkog savjeta otkazao je zajednički sporazum o odbrani sa UAE i naredio povlačenje njihovih snaga u roku od 24 časa. Saudijsko ministarstvo podržalo je zahtjev, optuživši UAE za pritisak na STC povodom pokretanja nove ofanzive. UAE su kasnije pristale da povuku svoje trupe.

Stručnjaci upozoravaju da povlačenje neće zaustaviti STC niti njihove aspiracije za nezavisnost. Lider STC-a Ajdarous al-Zubaidi već dugo javno zagovara nezavisnost juga Jemena.

Humanitarna kriza i strah lokalnog stanovništva

Stanovnici sukobljenih oblasti, uključujući Hadramaut, strahuju od širenja borbi. Mnogi traže sklonište u selima ili kod rodbine, dok su drugi ostali u gradovima snabdjevajući se osnovnim potrepštinama.

Građanski rat devastirao je jemensku ekonomiju i doveo do jedne od najvećih svjetskih gladi. Prema UN-u, do 2021. godine 377.000 ljudi umrlo je zbog sukoba, gladi i nedostatka zdravstvene zaštite, uključujući 259.000 djece mlađe od pet godina.

Geopolitičke implikacije

Sukob između STC-a, Saudijske Arabije i UAE predstavlja praktično “proksi rat” u Jemenu, jer stavovi dvije zalivske sile na terenu znatno odstupaju.

„Zamislite da Velika Britanija i Francuska direktno ulaze u rat jedna protiv druge. Tako ja vidim UAE i Saudijsku Arabiju – bogate i moćne zemlje s ogromnim arsenalom, što je loše za cijeli region“, zaključuje istraživač Farea al-Muslimi.