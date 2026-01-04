Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa v.d. predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez, izražavajući "solidarnost sa venecuelanskim narodom suočenim sa oružanom agresijom".

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro pojaviće se u ponedeljak pred saveznim sudom na Menhetnu, optužen po brojnim tačkama, uključujući zavjeru narkoterorizma, saopštio je zvaničnik američkog Ministarstva pravde. Prema optužnici, Maduro i njegovi saveznici pretvorili su institucije Venecuele u centar korupcije koji pokreće trgovina drogom, dok je venecuelanski državni vrh decenijama bio uključen u masovni šverc droge.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa v.d. predsednika Venecuele Delsi Rodrigez, izražavajući "solidarnost sa venecuelanskim narodom suočenim sa oružanom agresijom". Rusija je takođe zatražila oslobađanje Madura i poručila da će nastaviti da podržava bolivarsko rukovodstvo Venecuele u cilju odbrane nacionalnih interesa i suvereniteta.

Dok su u Sjedinjenim Američkim Državama i Urugvaju održani protesti zbog svrgavanja i hapšenja Madura, venecuelanska dijaspora u Argentini, Gvatemali i Kolumbiji slavila je hapšenje, nazivajući ga korakom ka pravdi i obnovi zemlje. Nijurka Melendez iz Njujorka opisala je prizore Madura u lisicama kao emotivni “rolerkoster” i simbol pravde za venecuelanski narod.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi saopštio je da se ukidaju ograničenja letova iznad Kariba, omogućavajući avio-saobraćaj ka Venecueli. United Airlines i Delta pripremaju se da obnove letove ka Karibima nakon što su stotine letova prethodno otkazane zbog američke intervencije i hapšenja Madura.

Međunarodne reakcije su podijeljene: Malezija se oštro protivi američkoj intervenciji, dok je Japan, kao član G7, izrazio podršku intervenciji u cilju obnove demokratije i stabilizacije situacije u Venecueli.

Hapšenje Madura i reakcije širom svijeta označavaju dramatičan trenutak u političkoj krizi Venecuele, sa potencijalnim dugoročnim posljedicama po region i međunarodne odnose.

