Ko je Denis Kapustin, poznat pod imenom "Beli kralj"?

Izvor: printscreen vestinet.rs

Glavna obavještajna uprava Ukrajine (GUR) pomogla je Denisu Kapustinu, osnivaču Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RVK), koji je prošle nedjelje proglašen mrtvim, da lažira smrt prije nego što je preuzeo nagradu koju su za njegovu glavu raspisale ruske bezbjednosne službe, saopšteno je u četvrtak.

Kapustin (41) je prethodno prijavljen kao ubijen od strane ruskog drona dok je izvršavao borbenu misiju u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti u noći subote, 27. decembra.

Rusi izdvojili pola miliona dolara za Kapustinovu glavu

GUR je 1. januara u objavi na Telegramu naveo da je operacija ruske specijalne službe, koja je naručila njegovo ubistvo, a za izvršenje zločina je izdvojena nagrada od 500.000 dolara, uspješno osujećena. "Nabavili smo sumu koju je Rusija ponudila za 'likvidaciju' Kapustina i taj novac će biti iskorišćen za jačanje ukrajinskih dronova protiv ruskih snaga", saopštila je uprava.

GUR je dodala da je ubistvo Kapustina – koga je ruski predsjednik Vladimir Putin smatrao "ličnim neprijateljem" – "naručila specijalna služba države agresora Rusije, koja je izdvojila pola miliona dolara za izvršenje zločina".

"Specijalna operacija koja je trajala više od mjesec dana uspješno je prevarila ruske obavještajne službe da poveruju da je Kapustin mrtav", navodi GUR.

Identifikovan je krug ljudi uključenih u operaciju, uključujući podstrekače unutar ruskih specijalnih službi i izvršioce. Odgovarajući snimak prikazuje brifing komandanta specijalne jedinice Timur, elitne grupe snaga u okviru vojne obavještajne službe, za šefa HUR-a, general-potpukovnika Kirila Budanova.

"Naša strana je takođe dobila odgovarajući iznos sredstava koje su ruske specijalne službe izdvojile za izvršenje ovog zločina. Trenutno, komandant RVK je na teritoriji Ukrajine i sprema se da nastavi sa izvršavanjem dodeljenih zadataka", rekao je potpukovnik Timur.

Budanov je čestitao Kapustinu na "povratku u život", rekavši: "Drago mi je što su sredstva dobijena za naređivanje vaše likvidacije otišla na podršku našoj borbi. Želim svima nama i vama lično uspjeh."

Kapustin je rekao: "Moje privremeno odsustvo nije uticalo na kvalitet ili uspjeh izvršavanja borbenih zadataka. Spreman sam da se premestim u područje operacija i nastavim da komandujem jedinicom RVK."

Ko je Denis Kapustin, poznat pod imenom "Beli kralj"?

Kapustin, poznat i pod imenom Denis Nikitin i ratnim nadimkom "Beli kralj", osnovao je krajnje desničarski Ruski dobrovoljački korpus (RVK) na početku ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Vođa krajnje desničarske milicije, jedan od najistaknutijih antikremljovskih Rusa koji se bore u Ukrajini, veoma je kontroverzna ličnost. Nakon što se preselio u Ukrajinu 2017. godine, organizovao je borilačke klubove za Ruse, Ukrajince i zapadne neonaciste.

Njegove krajnje desničarske aktivnosti dovele su do desetogodišnje zabrane ulaska u Šengensku zonu 2019. godine, ali su istraživači Belingketa 2023. rekli Fajnenšel tajmsu da je ostao aktivan u krajnje desničarskim aktivnostima širom Njemačke, Francuske, Bugarske i drugih zemalja.

Dana 27. decembra, RVK je objavio njegovu "smrt" na Telegramu, napisavši: "Definitivno ćemo se osvetiti, Denise. Tvoje nasleđe živi."

RVK, najveća od tri antikremljske milicije koje se bore na strani Ukrajine, podređena je HUR-u i jedna je od različitih jedinica Međunarodne legije HUR-a.