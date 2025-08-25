Najmanje 50.000 gledalaca u Moskvi i drugim ruskim regionima pratilo je više od tri sata ovog programa.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Ruski "sajber partizani" hakovali su 24. avgusta jednog ruskog TV provajdera i emitovali snimke koji otkrivaju stvarno stanje na frontu i unutrašnju situaciju u zemlji, rekao je izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Independent.

Video, u kojem se prikazuju nestašica goriva u Rusiji, problemi sa vodom u okupiranim djelovima Donjecke oblasti, ukrajinski napadi na rafinerije nafte i gubici ruske vojske, emitovan je istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine, naveo je izvor.

During evening primetime on August 24, cyber experts hacked a Russian TV provider, showing a video about Russian army losses in Ukraine and gasoline shortages, an informed source told hromadske.pic.twitter.com/e41HXoS4FK — Hromadske Int. (@Hromadske)August 25, 2025

"Tri i po godine od početka rata, a Putin nije uspio da potpuno zauzme nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna", navodi se u videu.

Izvor tvrdi i da su "lokalni sajber partizani" blokirali pristup administratorima provajdera, što je otežalo prekid neovlašćenog emitovanja.

Prema navodima, najmanje 50.000 gledalaca u Moskvi i drugim ruskim regionima pratilo je više od tri sata ovog programa.

Ukrajinski hakeri redovno napadaju ruske platforme od početka ruske invazije 2022. godine.

U julu su sajber stručnjaci HUR-a navodno izveli obimni sajber napad na mrežnu infrastrukturu ruskog energetskog giganta "Gasproma", što je izazvalo značajne poremećaje.