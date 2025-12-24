Ukrajinska obavještajna služba bila umiješana u napad u Moskvi.

Tri osobe, među kojima i dva policajca, poginule su u eksploziji u Moskvi, saopštile su ruske vlasti. Ruski Istražni komitet naveo je da su dvojica saobraćajnih policajaca u Jeleckoj ulici primijetila "sumnjivu osobu" u blizini policijskog vozila. Kada su joj prišli kako bi je priveli, aktivirana je eksplozivna naprava.

Obojica policajaca preminula su od zadobijenih povreda, kao i još jedna osoba koja se u tom trenutku nalazila u blizini mjesta eksplozije. Portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko saopštila je na Telegramu da je pokrenut krivični postupak povodom ovog događaja.

Ruski mediji objavili su identitete poginulih policajaca – Ilja Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25). Iza Gorbunova su ostali supruga i devetomjesečna ćerka.

Izvori iz ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR) potvrdili su za "Kijev post" da je ta agencija bila umiješana u napad. Prema tim navodima, ubijeni policajci su učestvovali u ruskoj invaziji na Ukrajinu i mučili ukrajinske ratne zarobljenike.

Nedaleko od mjesta gdje je ubijen general

Eksplozija se dogodila nedaleko od mesta na kojem je u ponedeljak u napadu autobombom ubijen visoki ruski general Fanil Sarvarov. Stanovnik tog dela grada Aleksandar izjavio je za Rojters da je čuo snažnu detonaciju.

Rusija je ranije saopštila da sumnja na umiješanost Ukrajine u eksploziju u kojoj je poginuo Sarvarov, dok se Kijev zasad nije oglasio. Nije poznato da li su ova dva napada povezana. Sarvarov (56) je bio na čelu Odeljenja za operativnu obuku u ruskim oružanim snagama i treći je visoki vojni zvaničnik koji je u poslednjih godinu dana stradao u bombaškim napadima u Moskvi.