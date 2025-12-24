U eksploziji koja se dogodila u Moskvi, poginule su najmanje tri osobe.

Prema prvim informacijama, poginula su dva pripadnika saobraćajne policije i "sumnjivo lice" koje se nalazilo u njihovoj blizini.

Eksplozija se dogodila u Eleckoj ulici u Moskvi, nedaleko od policijske stanice, a prema prvim informacijama, "sumnjivo lice" je aktiviralo eksploziv u trenutku kada su mu prilazili policajci. Navodno su građani 15 minuta prije tragedije prijavili da se sumnjivi čovjek sa crnom kapuljačom "mota po ulici".

Kako je saopštio Istražni komitet, istražitelji utvrđuju okolnosti incidenta. Pokrenut je krivični postupak, a biće određeno i više sudskih vještačenja, uključujući i eksplozivno-tehničko.

"Od zadobijenih povreda preminula su dvojica policijskih službenika, kao i lice koje se nalazilo u blizini policajaca", navodi se u saopštenju.

