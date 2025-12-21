Bil Klinton je 2002. poveo Džefrija Epstina i Gislen Maksvel na kraljevsko vjenčanje u Maroku, a fotografije tog putovanja nedavno je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Izvor: Profimedia

Među materijalima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa nalaze se i fotografije sa putovanja u Maroko na koje je bivši američki predsjednik Bil Klinton otišao u julu 2002. godine, a na koje je poveo Džefrija Epstina i Gislen Maksvel povodom vjenčanja marokanskog kralja Muhameda VI.

Album sa fotografijama, koji počinje oko 30. strane objavljenih dokumenata i označen je kao "Morrocco (sic) king wedding", sadrži niz fotografija Epstina i Maksvel u Maroku tokom proslave vjenčanja. Fotografije su složene u formatu kontakt-listova sa sekvencijalno označenim snimcima.

Klinton ih poveo kao lične goste

Više izvora koji su ranije blisko sarađivali sa Klintonom reklo je za CNN da je Klinton Epstina i Maksvel doveo kao lične goste na privatnu večeru organizovanu u čast kraljevskog vjenčanja. Ta večera bila je dio prijema u palati 13. jula 2002. godine, dan nakon velike javne ceremonije, prema tadašnjim lokalnim medijima. Dnevnici leta Epstinovog privatnog aviona pokazuju polazak iz Maroka prema Njujorku iste večeri, a Klinton je naveden među putnicima. Kopija Klintonovog privatnog kalendara iz tog perioda, koju je pribavio CNN, ali nije javno objavljena, takođe ga smješta na let kući te večeri, što se poklapa sa podacima iz dnevnika leta.

Na fotografijama iz albuma vidi se i Klinton kako stoji u blizini svečano ukrašene torte. Jedna ranije objavljena fotografija, koju je prvi objavio New York Post, a pribavio CNN, prikazuje Klintona, Epstina i Maksvel na manjem prijemu rezervisanom za uglednike i bliske saradnike kralja.

Hilari nije bila u Maroku

Fotografije Getty Imagesa sa javnog dijela venčanja dan ranije prikazuju Klintona na ceremoniji sa ćerkom Čelsi, koja je tada imala 23 godine.

Hilari Klinton, tadašnja američka senatorica, nije bila prisutna.

U vrijeme tog putovanja Epstin još nije bio krivično optužen za seksualna krivična djela; prvi put je uhapšen 2006. godine. Klinton nikada nije bio optužen za bilo kakvo djelo povezano sa Epstinom.

Glasnogovornik Klintonovog kabineta nije negirao da je Klinton poveo Epstina i Maksvel na venčanje, već je za CNN poručio:

“Postoje dvije grupe ljudi. Prva nije znala ništa i prekinula je odnose sa Epstinom prije nego što su njegova krivična djela izašla na vidjelo. Druga je nastavila odnose i nakon toga. Mi pripadamo prvoj grupi.”