Policija je pokrenula opsežnu potragu za počiniocima, dok su povrijeđeni prebačeni u obližnje bolnice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naoružani napadači usmrtili su deset osoba, dok je još deset povrijeđeno u napadu u naselju Bekersdejl, oko 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga u Južnoj Africi, saopštila je policija. Ovo je druga smrtonosna masovna pucnjava u zemlji u posljednjih nekoliko sedmica.

Prema policijskim informacijama, motiv napada za sada nije poznat. “Neke žrtve su nasumično upucane na ulicama od strane nepoznatih napadača”, navodi se u saopštenju.

Napadači, koji su se kretali u dva vozila, otvorili su vatru na goste u taverni, a potom nastavili pucati nasumično dok su bježali sa mjesta događaja. Među poginulima je i vozač taksi-službe koji se zatekao ispred bara, izjavio je pokrajinski policijski komesar, general-major Fred Kekana za televiziju SABC.

[IN PICTURES]: A shooting in Bekkersdal, near Johannesburg, has left ten people dead and ten others wounded. South African police say unknown gunmen randomly targeted some victims.pic.twitter.com/APBnDTWBc5 — News Central TV (@NewsCentralTV)December 21, 2025

Pucnjava se dogodila u siromašnom području blizu rudnika zlata, u kojem je česta pojava nasilja i kriminala povezanog s bandama i organizovanim kriminalnim mrežama. Južna Afrika se već godinama suočava sa visokom stopom ubistava i korupcijom, a masovne pucnjave nisu rijetkost.

Raniji masakr zabilježen je 6. decembra u hostelu u blizini Pretorije, kada su naoružani napadači ubili dvanaest osoba, među kojima i trogodišnje dijete, na lokaciji gdje se ilegalno prodavao alkohol.