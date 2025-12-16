Dobit najvećih njemačkih proizvođača automobila pala je za više od 75 odsto, što pad profita ne pamti od finansijske krize 2009. godine.

Njemački proizvođači automobila zabilježili su najgori kvartal, odnosno najniže profite, još od finansijske krize 2009. godine, pokazuje danas izvještaj konsultantske kuće Ernst & Young (EY), prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Ukupna dobit prije kamata i poreza (EBIT) tri najveća njemačka proizvođača, Folksvagen, BMW i Mercedes-Benc, pala je za gotovo 76 odsto u periodu od jula do septembra, prenio je Dojče vele (DW).

U tom kvartalu EBIT je iznosio 1,7 milijardi eura, što je najniži nivo od trećeg kvartala 2009. godine. Prosječna EBIT vrijednost 19 najvećih svjetskih proizvođača automobila smanjena je za 37 odsto, na oko 18,9 milijardi eura, najniži nivo od 2018. godine.

EY u svom izvještaju ističe da je njemačka auto-industrija najgore prošla u pogledu profita i prihoda među analiziranim zemljama.

Stručnjaci napominju da globalna automobilska industrija prolazi kroz krizu profitabilnosti zbog slabog tržišta, visokih carina, nepovoljnih kursnih razlika i velikih ulaganja u električna vozila i restrukturiranje.

"Globalna automobilska industrija je u dubokoj krizi, ali trenutno naročito teško trpe njemačke kompanije", rekao je stručnjak za automobilsku industriju u EY-u Konstantin Gal.

Iako su prodaja i prihodi ostali stabilni, troškovi proizvodnje i poslovanja značajno su porasli, pa automobilske kompanije zarađuju manje od prodaje svojih vozila.

