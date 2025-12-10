Pomoćnik načelnika Skot Trejsi rekao je da su dvije osobe povrijeđene u pucnjavi, koja se dogodila u Jang Holu na kampusu.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Državni univerzitet Kentaki u Luivilu je zatvoren nakon pucnjave, u kojoj su najmanje dvije osobe upucane, a najmanje jedna osoba je preminula.

Na lice mjesta su poslate brojne policijske patrole, prenosi CNN.

Frankfort police issued a notice around 3:35 p.m. on Tuesday, Dec. 9, announcing the department responded to an “active aggressor” situation. According to Assistant Chief Scott Tracy, two people were hurt, not including the shooter.https://t.co/bJw6djdGqC — WRBL News 3 (@wrblnews3)December 9, 2025

Policijska uprava Frankforta saopštila je da su njeni policajci stigli na kampus posle prijave neposredno posle 15.30 časova. Ubrzo nakon toga, obezbijedili su kampus i uhapsili osumnjičenog, saopštila je policija na društvenim mrežama nekoliko minuta kasnije.

"Trenutno smo svjesni da ima povrijeđenih. Podijelićemo više informacija čim budu dostupne. Policija je na licu mjesta, a osumnjičeni je uhapšen. Pomolimo se za sve upucane", rekao je Trejsi.