Donald Tramp i Rusija osuli su paljbu na magazin "Time" zbog kontroverzne naslovne strane, predsjednik SAD tvrdi da je fotografija "najgora ikada", dok Moskva poručuje da je izbor slike "djelo opsjednutih nakaza".

Izvor: printscreen Youtube

Rusija je oštro kritikovala magazin "Time" zbog izbora fotografije za naslovnicu. Podjsetimo, i američki predsjednik Donald Trump ranije je kritikovao magazin nazivajući sliku uz članak o njegovom mirovnom planu za Bliski istok "najgorom ikada".

"Magazin "Time" napisao je relativno dobru priču o meni, ali slika je možda najgora svih vremena. Izbrisali su mi kosu, pa stavili nešto što lebdi iznad moje glave i izgleda kao mala kruna. Baš čudno! Nikad nisam voleo da me slikaju iz donjeg ugla, ali ova slika je stvarno loša i zaslužuju da ih se prozove. Šta oni rade i zašto“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, složila se s Trampom, poručivši da je izbor fotografije "zapanjujući". "Samo bolesni ljudi, ljudi opsjednuti zlobom i mržnjom, možda čak i nakaze, mogli su odabrati takvu fotografiju", poručila je putem Telegrama.

Naslovnica Time‑a, objavljena juče pod naslovom "Njegov trijumf", prikazuje Trumpa snimljenog odozdo, kako gleda gore, osvetljen jakim sunčevim zracima.

Iako su se odnosi Moskve i Vašingtona donekle zagrejali od kada je Trump počeo svoj drugi mandat, i čak primio ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, odbijanje Kremlja da prekine rat opterećuje bilateralne odnose.

Inače, Trump se našao na naslovnici nakon što je juče u Egiptu potpisao pakt kojim se okončava rat u Gazi posle dvije godine krvoprolića. Pozdravio je sporazum između Izraela i militantne grupacije Hamasa, rekavši da je takav mir "nastajao 3.000 godina".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potom je pozvao Trumpa da iskoristi svoj uticaj i u ratu u Ukrajini, isto kao što je posredovao u Gazi: "Nadam se da će koristiti iste instrumente da izvrši pritisak na Putina da zaustavi rat", rekao je Zelenski za "Fox News".