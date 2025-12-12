Bomba iz Drugog svjetskog rata detonirana je u kontrolisanoj eksploziji u Hanauu u Njemačkoj. Niko nije povrijeđen, ali je udarni talas oštetio kuće oko 60 stanovnika.

Izvor: Profimedia/imago stock&people/5VISION.NEWS

Zapaljiva bomba iz Drugog svjetskog rata teška 250 kilograma u Hanau-Grosauhajmu u Njemačkoj detonirana je juče u kontrolisanoj eksploziji. Oko 4.500 ljudi koji su prethodno bili evakuisani, moglo se vratiti svojim domovima.

Niko nije povrijeđen, ali nekoliko kuća je oštećeno zbog pritiska uslijed eksplozije. Prve procjene ukazuju da je pogođeno 58 ljudi i do 28 stanova, prenosi Hessenschau.

Šefica javnog reda Izabel Hemsli (CDU) najavila je sveobuhvatnu pomoć za pogođene, ukoliko im bude potreban alternativni smještaj. Prema navodima grada, šteta koju je izazvao pritisni talas nije toliko velika koliko se prvobitno strahovalo. Iako je većina pogođenih zgrada pretrpjela štetu, ona je relativno mala.

"Jedan stan je toliko oštećen eksplozijom da se trenutno smatra nenastanjivim", saopštio je grad.

U galeriji pogledajte fotografije sa mesta detonacije bombe u Nemačkoj:

Vatrogasna služba preduzima mjerenja kako bi isključila sve potencijalno opasne materije u vazduhu. Područje je bilo evakuisano, a brojne ulice su bile zatvorene. Umjesto fosforne, kako se prvobitno mislilo, ispostavilo se da јe riječ o visokoeksplozivnoј bombi, što јe dovelo do snažne eksploziјe koja je pričinila veću materiјalnu štetu.

Brojni čelični kontejneri napunjeni vodom bili su naslagani jedan na drugi kako bi apsorbovali pritisak. Nakon rušenja, nekoliko udubljenih čeličnih kontejnera stajalo je između rupe od eksplozije i kuća.