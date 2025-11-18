Njemačka porodica umrla na odmoru u Turskoj.

Četvoročlana porodica iz Njemačke umrla je u Turskoj na odmoru, piše "Dojče Vele". Majka i dvoje male djece preminuli su u Istanbulu, dok je otac završio u bolnici i preminuo je i on danas.

Prvobitno su njemački mediji pisali da se porodica otrovala punjenim dagnjama. Riječ je o popularnoj brzoj hrani u Istanbulu, a u međuvremenu su se pojavile informacije da to možda i nije uzrok smrti cijele porodice.

Porodica iz Hamburga je bila odsjela u hotelu i tada se pojavila informacija o nedozvoljenim insekticidima, da je to navodno uzrok trovanja. Istraga sada ide u tom smjeru jer se još gostiju istog hotela javilo lokalnom ljekaru sa sličnim simptomima.

Dosad je uhapšeno 11 osoba - četiri prodavca ulične hrane, još tri nepoznate osobe, jedan zaposleni iz hotela, jedan pekar iz okoline hotela i još dvoje zaposlenih u hotelu. Nije zasad poznato da li sva hapšenja imaju međusobnu vezu.

U međuvremenu je evakuisan cijeli hotel, zgrada je zapečaćena. Svi gosti su premješteni, a lokalni ljekar je za njemačke medije izjavio da je u tom hotelu nedavno sprovedena kompletna dezinfekcija protiv stenica.

Da podsjetimo, četvoročlana porodica otputovala je u Istanbul prije sedam dana. U srijedu 12. novembra su primljeni u bolnicu zbog simptoma trovanja.

Ubrzo su prvo djeca preminula, potom i majka. Otac je bio na odeljenju intenzivne njege nekoliko dana i danas je preminuo.