Izvor: kineska medijska grupa

(KMG) – “Kina snažno poziva Evropsku uniju (EU) da prestane da se miješa u unutrašnje poslove drugih zemalja pod izgovorom ljudskih prava”, rekao je u četvrtak portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Guo Đijakun, kao odgovor na pitanje o saopštenju koje je izdala Delegacija EU u Kini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

“Saopštenje o ljudskim pravima u Kini koje je izdala delegacija EU namjerno ignoriše činjenice, iskrivljuje dobro i zlo i ispunjeno je zlonamjernim klevetama, bestidnim lažima i lažnim informacijama o stanju ljudskih prava u Kini”, rekao je Guo.

Naveo je da izjava predstavlja grubo miješanje u unutrašnje poslove i sudski suverenitet Kine, te ozbiljno kršenje međunarodnog prava i osnovnih normi koje regulišu međunarodne odnose.

„Kina snažno osuđuje i čvrsto se protivi ovoj izjavi i već je podnijela oštre primjedbe strani EU“, rekao je Guo.

„Istorijski dostignuća su postignuta u cilju ljudskih prava i napretka socijalističke demokratije i vladavine prava u zemlji, činjenicu koju svako bez predrasuda može vidjeti i prepoznati“, poručio je portparol.

Istakao je da su poslovi vezani za Sinđang, Sizang i Hong Kong unutrašnje stvari Kine, koje ne trpe nikakvo spoljno miješanje. Kineski regioni Sinđang i Sizang uživaju socijalnu stabilnost, ekonomski rast i etničku solidarnost i poboljšali su život ljudi. Guo je takođe rekao da je praksa „Jedna zemlja, dva sistema“ u Hong Kongu postigla široko priznat uspijeh, a stanovnici Specijalnog administrativnog regiona Hong Kong uživaju široka prava i slobode u skladu sa zakonom.

Guo je dodao da se posljednjih godina situacija sa ljudskim pravima u EU nastavila pogoršavati. “Kršenja ljudskih prava, poput rasne diskriminacije, kršenja prava izbjeglica i imigranata, ograničavanja slobode govora, tolerancije mržnje prema određenim vjerskim grupama, sudske nepravde i nasilja nad ženama, pojavljivala su se jedno za drugim”, rekao je.

„EU zatvara oči pred sopstvenim problemima dok upire prstom u druge zemlje. Takvo licemjerje i dvostruki standardi su odavno razotkriveni svijetu. EU nije u poziciji da drži predavanja drugima o ljudskim pravima, a još manje da sebe predstavlja kao 'branioca ljudskih prava'“, zaključio je portparol.