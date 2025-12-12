Južnokorejski preduzetnik i osnivač „Terraform Labs”, Do Kvon (34), priznao krivicu i pred američkim saveznim sudom u Njujorku je osuđen na 15 godina zatvora zbog prevare i zavjere.

Američki okružni sudija Pol Engelmejer izrekao je presudu na Menhetnu, dok su tužioci zahtijevali najmanje 12 godina zatvora, ističući da je kolaps kriptovalute „Terra“ prouzrokovao višemilijardne gubitke i pokrenuo lančanu krizu na tržištu digitalnih tokena.

Kvonova odbrana je zatražila kaznu od najviše pet godina, kako bi mu se omogućio povratak u Južnu Koreju i suočavanje s tamošnjim krivičnim postupcima.

Protiv Kvona je podignuto devet optužbi, među kojima su prevara s hartijama od vrijednosti, elektronska prevara, prevara u trgovini robama i udruživanje radi pranja novca.

Kvon, tvorac kriptovaluta „Terra USD“ i „Luna“, čija je tržišna vrijednost 2022. godine pala za oko 40 milijardi dolara, ranije je priznao krivicu, navodeći da je obmanuo investitore u pogledu stabilnosti jedne od svojih valuta tokom nestabilnih tržišnih perioda.

Tužilaštvo je tvrdilo da je 2021. zavodio investitore u vezi s „TerraUSD“, stabilnim kovensom koji je trebalo da zadrži vrijednost od jednog dolara. Kada je token izgubio taj paritet, Kvon je javno govorio da je „Terra protokol“ automatski vratio cijenu, iako je zapravo angažovao firmu za visokofrekventno trgovanje da u tajnosti otkupi milione dolara vrijednih tokena i vještački održi njihovu vrijednost.

U sklopu nagodbe sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti i berze, Kvon je 2024. pristao da plati 80 miliona dolara i da mu bude zabranjeno učestvovanje u kripto transakcijama, kao dio ukupne nagodbe vrijedne 4,55 milijardi dolara.

Kvon se suočava i s optužbama u Južnoj Koreji, a tužioci su najavili da neće osporavati njegov eventualni zahtjev za izručenje nakon što odsluži polovinu kazne u Sjedinjenim Državama. Crna Gora ga je krajem prošle godine izručila SAD, nakon što je uhapšen u Podgorici u martu 2023. godine.