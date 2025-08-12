U kratkom nalogu o zakazivanju ročišta, američki savezni sudija naveo je da je obaviješten kako Kvon možda namjerava da promijeni svoj iskaz

Izvor: YouTube/screenshot/PUJO.RS/Coinage

Do Kvon, južnokorejski preduzetnik u oblasti kriptovaluta koji se suočava sa optužbama za prevaru u Sjedinjenim Američkim Državama zbog dvije digitalne valute koje su 2022. godine izgubile procijenjenih 40 milijardi dolara, očekuje se da će priznati krivicu, pokazuju sudski zapisi, prenosi agencija Rojters, piše Dan.

U kratkom nalogu o zakazivanju ročišta, američki savezni sudija Pol Engelmajer naveo je da je obaviješten kako Kvon možda namjerava da promijeni svoj iskaz, te je zakazao ročište za danas u saveznom sudu na Menhetnu.

Kvon, koji je suosnivač kompanije Teraform Labs sa sjedištem u Singapuru i kreator kriptovaluta TerraUSD i Luna, ranije se izjasnio da nije kriv po optužnici koja ga tereti po devet tačaka, uključujući prevaru s hartijama od vrijednosti, elektronsku prevaru, prevaru s robama i zavjeru za pranje novca.

Ni Kvonovi advokati, niti Kancelarija američkog tužioca na Menhetnu, koja je podigla optužnicu, nijesu odgovorili na zahtjeve za komentar agencije Rojters.



Ministarstvo pravde je 27. decembra prošle godine donijelo rješenje o izručenju Do Kvona SAD, a na osnovu odluke Ustavnog suda. Do Kvon je uhapšen na aerodromu u Podgorici u martu 2023. godine sa Čang Junom, kada su pokušali da sa falsifikovanim pasošima da otputuju u Dubai.

Američke i južnokorejske vlasti istraživale su Do Kvona zbog njegove uloge u jednoj od najvećih katastrofa u istoriji kriptovaluta. U maju 2022. godine, potonula je vrijednost dvije kriptovalute koje je stvorio, TerraUSD i Luna, što je, prema pisanju američkih medija, izbrisalo 40 milijardi dolara sa tržišta kriptovaluta i pokrenula lančanu reakciju koja je gurnula druge digitalne kriptokompanije u bankrot. Investitori širom svijeta izgubili su svoje ušteđevine. Istragom je zaključeno da je Do Kvon lagao investitore i sumnjalo se da krije bogatstvo.